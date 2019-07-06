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Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik kararlar

Bu sabah itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de peş peşe kritik kararlar yayımlandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:50
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 56 İş Müfettişi ataması, Cumhurbaşkanlığı Görevden Alma ve Atama Kararları, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı, Merkez Başkanı Atama Kararı ve Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Genelge yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 56 İş Müfettişi atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 56 İş Müfettişi’nin atanmasına ilişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre,

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Zehra Gülşah Arabacıoğlu, Talip Dönmez, Tevfik Mustafa Tuna, Abdullah Yıldız, Zeynep Akyürek Orman, Uğur Mavi, Vehbi Cankat Güneş, Ahmet Altan Akbaş, Beste Desticioğlu, Merve Demirci, Yasemin Sakarya, Ali Gül, Fatih Örnek, Lokman Atik, Tuğba Yiğit Yılmaz, Ayşe İdil Peşan, Bekir Kayran, Ceyda Demirer, Çağla Öksüz, Emrah Boyacıoğlu, Emre Alhayıroğlu, Ender Koca, Fatih Aydın, Fatih Kirit, Gökhan Dürümlü, Halil İbrahim Kocaer, Mustafa Şentürk, Oğuz Aydın, Pelin Pınar Koçak, Sadık Sezer, Selçuk Aytemir, Serhan Güner, Serhan Şuvak, Sezai Türeoğlu, Ali Sezer, Aydın Binici, Bertan Başar Erkeksoy, Mehmet Selim Özcan, Okan Duman, Şeyhmus Kadir Kanberoğlu, Volkan Huluz, Ali Emrecan Algın, Ayşe Özten Budak, Aytaş Ergil Özen, Elvan Gülçiçek Demirel, Fatih Özkul, Gürhan Teker, İlker Can Sayım, Mehmet Köseler, Mehmet Sait Erzincan, Murat Er, Onur Türker, Ömer Faruk Bostan, Sedat Avcı, Serhat Akpınar ve Pelin Tonka’nın atanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Görevden Alma ve Atama Kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre;

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Metin Eker, aynı kurumda açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertan Tosun’un atanmasına karar verildi.

Karara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevden alınarak yerine Şeref Kalaycı atanırken söz konusu bakanlıkta açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ise Mehmet Tuntaş’ın atanmasına karar verildi.

Kararda, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tokat’ın atanma kararı yer aldı.

Söz konusu Karara göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç atandı.

Karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, Hasanhüseyin Kınıklıoğlu, Nuran Altunel, İnanç Özçakmak, Özgür Semiz, Sibel Çil, Mehmet Karaman, Ertuğrul Dede, Aydın Saffet Özkan, Murat Arslan, Ömer Faruk Gölbaşı ve Özcan İzgi’nin atanmasına karar verildi.

Kararda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Mustafa Erdoğan’ın da atama kararı yer aldı.

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147’nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş seçildi.

Merkez Başkanı Atama Kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı’na göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (Guvernorü) Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Murat Uysal’ın atanmasına karar verildi.

Uysal'dan ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanlığına atanan Murat Uysal ilk açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Murat Uysal ilk açıklamasını yaptı.

Uysal açıklamasında,

Merkez Bankası’nın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Uysal, yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını ve bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Genelge

Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek.

Genelgede, KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’den KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kurulacak.

Ayrıca Genelgede, Kamu kurum ve kuruluşlarca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alış verişinde bulunulacağı ve gerekli mutabakatın sağlanması durumunda uygulamaya geçileceği de yer aldı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:50
  1. Karaman
  2. Sakarya
  3. Erzincan
  4. Aydın
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Resmi Gazete
  7. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  8. İş Müfettişi
  9. Cumhurbaşkanlığı Görevden Alma ve Atama Kararları
  10. Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı
  11. Merkez Başkanı Atama Kararı
  12. Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Genelge
  13. İSEDAK
  14. Strateji ve Bütçe Başkanlığı
  15. Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü
  16. Mehmet Metin Eker
  17. Ertan Tosun
  18. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız
  19. Şeref Kalaycı
  20. Teftiş Kurulu Başkanlığı
  21. Mehmet Tuntaş
  22. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
  23. Murat Tokat
  24. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
  25. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç
  26. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  27. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  28. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
  29. Anayasa Mahkemesi Üyeliği
  30. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  31. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (Guvernorü) Murat Çetinkaya
  32. Murat Uysal
  33. Merkez Bankası Başkanlığı
  34. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
  35. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
  36. KKTC
  37. Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü

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