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Resmi Gazete'de yayımlandı! 471 mülki idari amirinin görev yeri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan,Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'na göre aralarında vali yardımcısı ve kaymakamların da bulunduğu 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:10
Resmi Gazete'de yayımlandı! 471 mülki idari amirinin görev yeri değiştirildi

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, aralarında vali yardımcısı ve kaymakamların da bulunduğu 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 471 mülki idare amirinin yerinin değiştirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 8 mülki idare amiri başka bir göreve atanırken, 8 kaymakam ve bir vali yardımcısı merkezde değişik görevlere getirildi.

Merkezde görev yapan 11 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

VALİ YARDIMCI SAYISI 610'DAN 314'E İNDİRİLDİ

Vali yardımcılarının kaymakamlıklara atanmasıyla vali yardımcılığı sayısında azaltılmaya gidildi. Böylece 610 olan vali yardımcısı sayısı, iki yıllık süreçte 314'e indirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ilçelere tecrübeli ve başarılı kaymakamların atamaları planlandı. Yapılan atamalarla söz konusu bölgelerdeki tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilerek kaymakamsız ilçe bırakılmadı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kayyum olarak çalışan ve görev süresi biten kaymakamların başka il ve ilçelere atamaları yapıldı.

Kayyum olarak görev yapan kaymakamlardan Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan'ın Antalya'nın Kaş ilçesine, Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın İstanbul'un Arnavutköyilçesine, Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal'ın Antalya'nın Finike ilçesine ve Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı'nın Yalova'nın Çınarcık ilçesine atanmaları, söz konusu atamalara örnek olarak gösterildi.

STRATEJİK İLÇELERE GENÇ KAYMAKAMLAR

Yapılan atamalarla İstanbul'da 12, İzmir'de 10 ve Ankara'da 3 ilçenin kaymakamı değiştirildi.

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin ilçelerine ve stratejik durumu bulunan ilçelere daha genç kaymakamlar atandı.

Büyükşehir ilçelerine kadın kaymakam atama prensibine de devam edildi.

Merkezde görev yapan mülki idare amirlerinin kaymakamlık ve vali yardımcılıklarına atanmasıyla da taşra teşkilatı güçlendirildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 07:10
  1. Yalova
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı
  7. Resmi Gazete
  8. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  9. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi
  10. Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan
  11. Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş
  12. Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal
  13. Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı

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