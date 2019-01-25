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Resmi Gazete'de yayımlandı... 4 yeni fakülte kuruldu, 3 yüksekokul kapatıldı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Yalova Üniversitesi bünyesinde 4 yeni fakülte kuruldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki 3 yüksek okul kapatıldı.

25 Ocak 2019 Cuma 06:33
Resmi Gazete'de yayımlandı... 4 yeni fakülte kuruldu, 3 yüksekokul kapatıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesi, Yalova Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki Bolu Sağlık Yüksekokulu, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

Bu arada, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin adı, Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 06:33
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