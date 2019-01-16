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Resmi Gazete'de yayımlandı! Aday listeleri için son tarih 19 Şubat

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken usullere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 07:10
Resmi Gazete'de yayımlandı! Aday listeleri için son tarih 19 Şubat

Kararda, siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı ve  belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday  listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il  başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 19 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar vermesi gerektiği belirtildi.

Bağımsız adayların ise kanunda öngörülen seçilme yeterliliğini  taşıdıklarını belirten belgeler ve en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt  aylığı olan bin 240 lira 67 kuruşu mal sandığına yatırdığına dair makbuzla il ve  ilçe seçim kurullarına başvurması gerekiyor.

Siyasi partilerce verilen seçim çevrelerine ait listelerin, adayların  Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, ad ve soyadları, öğrenim durumları ve  meslekleri gösterilerek sıra numarasıyla alt alta yazılmak suretiyle  düzenlenmesinin zorunlu olduğu bildirilen kararda, siyasi parti aday listelerinin  her sayfasının parti mührünü ve yetkili imzayı taşıması, ayrıca imza kaşesi  kullanılmaması gerektiği de vurgulandı.

Aday listeleri 3 mart'ta kesinleşecek

 Kararda ayrıca, adayın seçilme yeterliliğiyle ilgili sabıka  kayıtlarının belirlenmesi durumunda uyulması gereken usuller de yer aldı.

Adaylıktan istifalara ilişkin sürece de yer verilen kararda,  adaylardan istifa edeceklerin, bu yoldaki istemlerinin en geç 1 Mart Cuma günü  saat 17.00'ye kadar il/ilçe seçim kurullarına ulaştırılması gerektiği belirtildi.

Kararda, bu tarihe kadar oluşan eksiklerin giderilmesinin ilgili  siyasi partilere bildirileceği, anılan tarihten sonra il/ilçe seçim kurullarına  ulaşacak istifalar nedeniyle siyasi partilere eksikliklerin tamamlattırılması  yönünde herhangi bir bildirimde bulunulmayacağı, bu durumdaki siyasi partilerin  eksik liste ile seçime katılacakları kaydedildi.

Aday listelerinde her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek  boşalmalarda ilgili siyasi partinin, göstereceği yeni adayı boşalan sıraya  koyabileceği, eksikliğin tamamlanmaması halinde o seçim türü için eksik liste ile  seçime katılabilecekleri ifade edilen kararda, seçim takvimine göre, aday  listelerinin kesinleştiği 3 Mart'tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday  listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanamayacağı ancak bu kişilerin  seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş  sayılacakları aktarıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 07:10
  1. seçim
  2. aday

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