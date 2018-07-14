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15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz! Resmi gazetede yayımlandı

15 kalleş darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:07
15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz! Resmi gazetede yayımlandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca  yürütülen toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, pazartesi  günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak. 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin  bertaraf edilmesinin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri  kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik,  müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerden ve  Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar, 15 Temmuz Pazar günü saat  06.00'dan başlayarak, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinden muaf olacak.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:07
  1. Resmi Gazete
  2. toplu ulaşım
  3. 15 Temmuz

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