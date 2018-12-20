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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 22 büyükelçi merkeze alındı, 25 ülkeye yeni büyükelçi atandı.
20 Aralık 2018 Perşembe 03:55
Günün Özeti
Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 03:55
atama
büyükelçi
Resmi Gazete
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