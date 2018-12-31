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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.
31 Aralık 2018 Pazartesi 01:46
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 01:46
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Resmi Gazete
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