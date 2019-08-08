0553 313 94 23

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 06:03
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 06:03
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Mülki İdare Amirleri
  3. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğu'daki tüm ilçelere atama
    1. Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğu'daki..
    2. Arjantin AMIA saldırısıyla suçlanan..
    3. Antalya'da büyük yangın! Çok sayıda..
    4. Atama Kararnamesine göre 403 Mülki..
    5. Polis noktası yakınlarına bırakılan..
    6. Mülki İdare Amirleri Atama..
    7. İstanbul Havalimanı yolunda trafik..
    8. Hakkari’de operasyon: 3 terörist..
    9. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi..
    10. Fenerbahçe’nin yeni transferi Zanka..
    11. Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita..
    12. Resmi Gazete'de yayımlanan atama..
    13. GÜNCELLEME 2- Antalya'da orman yangını
    14. Alevlerin içerisinde kalan güvercini..
    15. Tayvan’da 6,4 büyüklüğünde deprem
    16. Bursa'da depo ve tekstil atölyesi yandı
    17. Venezuela hükümeti Barbados'taki..
    18. Atambayev'in evine düzenlenen silahlı..
    19. GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
    20. GÜNCELLEME - Hakkari'de 3 PKK'lı..
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru