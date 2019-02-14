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Merkez Güvenlik Kurulu kimlerden oluşuyor | Merkez Güvenlik Kurulu görevleri neler?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kamu ve özel sektöre ait sivil havalanları,limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek maksadıyla Merkez Güvenlik Kurulu kuruldu. Peki Merkez Güvenlik Kurulu kimlerden oluşuyor Merkez Güvenlik Kurulu görevleri neler? İşte detaylar...

14 Şubat 2019 Perşembe 09:15
Merkez Güvenlik Kurulu kimlerden oluşuyor | Merkez Güvenlik Kurulu görevleri neler?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kamu ve özel sektöre ait sivil havalanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek maksadıyla Merkez Güvenlik Kurulu kuruldu. Peki Merkez Güvenlik Kurulu kimlerden oluşuyor Merkez Güvenlik Kurulu görevleri neler? İşte detaylar...

Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturulmasına karar verildi. Kurul, İçişleri Bakanı tarafından görevlendirilecek Bakan Yardımcısı  başkanlığında, ilgili bakanlarca görevlendirilecek Ulaştırma ve Altyapı ile  Ticaret Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı,  Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Sivil Havacılık Genel  Müdürü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve İller İdaresi Genel  Müdüründen oluşacak. Kurul iki ayda bir kez, gerekli hallerde daha sık toplanacak. Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda Milli Sivil Havacılık Güvenlik  Kuruluna yapılmış atıflar, Merkez Güvenlik Kuruluna yapılmış sayılacak.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:15
  1. Merkez Güvenlik Kurulu nedir?
  2. Resmi Gazete kararları
  3. Son Dakika Haberler
  4. Merkez Güvenlik Kurulu kimlerden oluşuyor
  5. Merkez Güvenlik Kurulu görevleri neler?

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