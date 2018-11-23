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Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi

23 Kasım 2018 Cuma 19:22
Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik

ANKARA (AA) -Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri çerçevesinde hazırlandı.

Resmi Gazete'nin yayımlanması, yayımlanacağı günler, düzenlenmesi, ilanlar ile yayımlanacak düzenlemeleri içeren yönetmeliğe göre, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ilişkin taslaklar Anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlarına uygunluğu yönünden incelenecek.

Üniversiteler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ise Anayasa ve diğer mevzuata uygunluk yönünden bakılacak.

Hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek yönetmelik, bugün yürürlüğe girdi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:22
  1. Resmi Gazete
  2. Yönetmelik

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