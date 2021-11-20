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Gündem Resmi Gazete avukatlık ücretleri ne oldu? Avukatlık ücret tarifesi 2021
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Resmi Gazete avukatlık ücretleri ne oldu? Avukatlık ücret tarifesi 2021

20 Kasım 2021 sayılı Resmi Gazete'de avukatlık işlemlerinin tarifesi yayımlandı. Peki, 2021 avukatlık ücret tarifesi ne oldu? En düşük avukatlık ücreti ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-20 12:51:00 -
Resmi Gazete avukatlık ücretleri ne oldu? Avukatlık ücret tarifesi 2021

Resmi Gazete’nin 20 Kasım 2021 tarihli sayısında avukatlık ücretlerine ilişkin değişiklik yer aldı. Peki, avukatlık ücretleri ne kadar oldu?

Resmi Gazete avukatlık ücretleri ne oldu? Avukatlık ücret tarifesi 2021

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 675, takip eden her saat için 405 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 1405, izleyen her saat için 695 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 1030, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 1350, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 4 bin 100 lira avukatlık ücreti alınacak.

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 13 bin 875, duruşmalı işlerde 24 bin lira avukatlık ücreti ödenecek.

Ceza soruşturma evresindeki işler için 1550, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 2 bin 175, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 2 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 5 bin 100, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 10 bin 250 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 7 bin 425 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 3 bin 815 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Tarifeyle diğer yargı yerlerindeki iş ve işlemler ile diğer hukuki yardımlar karşılığında ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

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