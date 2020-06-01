EGM açıkladı: Ahlak kurallarına aykırı kanallar erişime kapatıldı

EGM'den yapılan açıklamada, söz konusu kanallarda yer alan içeriklerde, çocukların psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı ögeleri içeren ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Birçoğu kapatıldı

Yapılan çalışmalar neticesinde bu tarz yayın yapan içeriklerin kaldırılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla ilgili bakanlıklar ve cumhuriyet başsavcılığı ile koordineli çalışmaların devam ettiğine işaret edilen açıklamada, suç teşkil ettiği değerlendirilen içerikler kaldırılarak kanallarının birçoğunun da kapatıldığı vurguladı.

Açıklamada ayrıca çocuk ve gençlerin bu tarz içeriklerden uzak kalmasını sağlamak amacıyla "siber devriye" faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Ne olmuştu?

YouTube'da çocuk istismarını normalleştiren bu paylaşımları yapan kanallara sosyal medya üzerinden tepki yağmıştı.

#cocukistismarıyoutubeda etiketiyle tepkilerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları "Açık açık çocuk istismarı ve pedofili normalleştirilmeye çalışılıyor. Şikayet edilmeli, kanallar kapatılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşlar bu hesapların kapatılması için emniyet genel müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na şikayetlerde bulunmuştu.

Çocuk sahibi olduğunu belirten bazı sosyal medya kullanıcıları da ne kadar denetlemeye çalışsalar da çocuklarının kolayca erişilebilen bu kanal ve videolara ulaşıp söz konusu yayınlardan etkilenmesinden duydukları endişeyi dile getirmişti.

Kanalın videolarına ünlü isimlerden de tepkiler gelmişti.

Söz konusu YouTube kanalına ait görsel örnekleri paylaşan eski oyuncu ve 'Umuda Koşanlar' Derneği Başkanı Gamze Özçelik "Lütfen acil müdahele edilmeli!!! İzlediğine tanık olup şok olduğum çocuklar oldu" mesajını yayınlamıştı.

Şarkıcı ve AHBAP Yardım Derneği kurucusu Haluk Levent De söz konusu videolara "Şifreli ve ücretli Netfilix’teki bir dizide herhangi bir karekter için harekete geçen yetkililer. Şifresiz ve ücretsiz YouTube kanallarına ne zaman müdahale edecek acaba? Kanalın amacı geçmişte yaşananları anlattırmak olabilir ama canlandırmalar leş" mesajıyla tepki göstermişti.