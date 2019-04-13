Resmi belgede sahtecilik yapan 2 kişi yakalandı Gaziantep’te resmi belgelerde sahtecilik yapan 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep’te resmi belgelerde sahtecilik yapan 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 2 kişiyi yapılan operasyonla yakaladı. Ekipler, şahıslara ait iş yerlerine yaptıkları operasyon sonucu değişik şahıslara ait yabancı tanıtım kartı, tanıtım kartı fotokopileri, farklı şahıslar adına düzenlenmiş pasaport, Arapça ibareler bulunan çeşitli belgeler, 2 adet laminasyon cihazı, laminasyon kağıdı, 4 adet kaşe, 6 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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