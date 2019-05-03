Çamlıca Camii resmi olarak açılıyor! Erdoğan da katılacak

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye’nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, bugün yapılacak.

Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı resmi açılış töreni öncesi, sabah saat 9.30’dan itibaren Büyük Çamlıca Camisi’nin hocaları tarafından sela okunacak, gün boyunca da Kur’an-ı Kerim okunmaya devam edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşriflerinin ardından resmi açılış törenine geçilecek.