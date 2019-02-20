İsmail Demir'den S-400 ve Patriot açıklaması!
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, S-400 ve Patriot hava savunma sistemlerinin teslim tarihleriyle alakalı açıklama yaptı.20 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Rusya ve ABD tarafından da yakından takip edilen S-400 ve Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama geldi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı canlı yayında soruları yanıtlıyor.
S-400'ler kurulumla beraber Ekim ayında hazır olacağını belirten Demir, ABD ile patriot alımına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Milli hava savunma sistemi HİSAR'ın testlerinin devam ettiğini söyledi.
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