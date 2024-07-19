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Teknoloji Resmi açıklama geldi: Türkiye'de Wattpad'in yasaklanması! Flaş karar çıktı
Teknoloji

Resmi açıklama geldi: Türkiye'de Wattpad'in yasaklanması! Flaş karar çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 01:53:00 - 2024-07-19 02:14:45
Resmi açıklama geldi: Türkiye'de Wattpad'in yasaklanması! Flaş karar çıktı

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yasaklanan Wattpad ile ilgili ilk açıklama geldi. İşte detaylar!

Kanada’nın Toronto kentinde bundan tam 18 yıl önce kurulan ve gerek ülkemizde gerek dünyada büyük popülariteye sahip olan Wattpad, iki gün önce ülkemizde yasaklandı. Bugün ise Wattpad'den merakla beklenen açıklama geldi.

Kararın ortaya çıkmasıyla birlikte Wattpad kullanıcıları bu yasağın arkasındaki nedeni merak ediyordu. Hatırlayacağınız üzere karar Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilmişti.

Wattpad Ekibinden Açıklama Geldi

Wattpad'in resmî Instagram hesabı üzerinden Türkçe olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de Wattpad'e erişimle ilgili bir sorun olduğunun farkındayız ve bunun bizim tarafımızda bir teknik sorunla ilgili olmadığını doğruladık.

Durumu ve Türkiye'deki Wattpad kullanıcılarının erişimini yeniden sağlama seçeneklerini gözden geçiriyoruz."
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Ayrıca dünya genelinde aylık 90 milyondan fazla okuyucusu olan Wattpad'in dünyada yasaklandığı ilk ve tek yer Türkiye oldu.(tamindir)

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