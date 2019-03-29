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Altın alımlarında taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı

Taksit yasağına tabi tutulan işçilik gerektiren altın alımları ile ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı.

29 Mart 2019 Cuma 08:06
Altın alımlarında taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı

BDDK açıklamasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27 Mart 2019 tarihli ve 8314 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi. 

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 08:06
  1. EKONOMİ
  2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  3. altın
  4. alım
  5. BDDK

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