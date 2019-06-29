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Eczane yönetmeliğinde değişiklik! Yeni dönem başladı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yeni yönetmeliğe göre, levha ve termometre yükümlülüğü süresi, yeni açılan ve nakil olan eczaneler için bugün itibarıyla başladı. Faaliyetteki diğer eczanelere ise 31 Aralık 2020'ye kadar süre verildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:09
Eczane yönetmeliğinde değişiklik! Yeni dönem başladı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, levha ve termometre yükümlülüğü süresi, yeni açılan ve nakil olan eczaneler için bugün itibarıyla başlayacak. Faaliyette bulunan diğer eczaneler için ise bu yükümlülük en geç 31 Aralık 2020'ye kadar yerine getirilebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, "kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması" ile "özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur" yükümlülükleri yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyette bulunan eczaneler tarafından da en geç 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczaneolarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulması zorunluluğu, kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki yerlerde faaliyet gösteren eczaneler ile uluslararası havalimanlarında bulunan eczaneler de aranmayacak.

Bebek ve çocuk ek gıdaları satılabilecek 

Yönetmelikle "Eczaneden satışı yapılacak ürünler"e, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünlerin yanında, "Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği’ne uygun ürünler"in de satışı eklendi.

Öte yandan yapılan düzenlemeyle eczanesini kapalı tutan eczacılara kamuda veya özel sektörde eczacılık hizmeti yapabilme hakkı da getirildi. 

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:09
  1. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik
  2. Resmi Gazete
  3. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
  4. Türk Eczacıları Birliği

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