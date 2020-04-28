Resmen paylaştılar! Pentagon'dan gündeme bomba gibi düşen UFO görüntüleri

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayınladığı görüntü gündeme bomba gibi düştü.

Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini resmen yayınladı. Geçmiş yıllarda donanma pilotlarının görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere UFO ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.

Her tanımlanamayan cisme UFO deniliyor

Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini resmen yayınladı.

Evrende dünyalılardan başka canlıların da yaşadığını iddia edenlerin, gördükleri her tanımlanamayan cismi UFO yani uzaylı aracı olarak dile getirmesi uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. Bu tartışmalara ilk kez resmi devlet kuruluşundan hem de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan destek geldi.

F-18’in kamerası kaydetti

İlk görüntü 14 Kasım 2004 tarihinde F-18 savaş uçağının kamerası tarafından çekildi. İkinci ve üçüncü video da, 21 Ocak 2015 tarihine ait. ABD Donanması'nın yayınladığı üç görüntüden birinde kızılötesi sensörlerin üzerine kilitlendiği hareket eden bir hedef hızlanarak, sensörlerin bir daha yerini belirleyemeyeceği kadar ani bir şekilde ekrandaki radarın sol tarafının dışına çıkıyor.