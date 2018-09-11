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Ankara'da suya yüzde 17 indirim uygulanacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara'da su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapıldığını duyurdu. Uygulama 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

11 Eylül 2018 Salı 07:07
Ankara'da suya yüzde 17 indirim uygulanacak!

Sosyal medya hesabı Twitter'dan başkentte su fiyatında indirime  ilişkin açıklama yapan Tuna, "Belediye Meclisimiz su fiyatlarında yüzde 17  indirim yapılmasını tüm partilerin oy birliği ile kabul etti. 17 Eylül'den  itibaren geçerli olacağını belirttiğimiz su indirimi tüm halkımıza hayırlı uğurlu  olsun. Dış ekonomik oyunlara karşı üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."  ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 07:07
  1. Ankara
  2. Su

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