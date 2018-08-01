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Resmen kabul edildi! Ruhani 1 ay içinde cevap vermek zorunda

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanıtlaması istemiyle 80 milletvekilinin imzasıyla verilen soru önergesi kabul edildi. Önergeye göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, 80 milletvekilinin sorularını bir ay içinde meclisin açık oturumunda yanıtlamak zorunda.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:55
Resmen kabul edildi! Ruhani 1 ay içinde cevap vermek zorunda

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanıtlaması istemiyle 80 milletvekilinin imzasıyla verilen soru önergesi kabul edildi.

Meclis Başkanı Ali Laricani, 80 milletvekili tarafından Ruhani'nin yanıtlaması talebiyle başkanlık divanına sunulan soru önergesini kabul etti.

Kabul edilen önergeye göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, 80 milletvekilinin sorularını bir ay içinde meclisin açık oturumunda yanıtlamak zorunda.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, meclis, Ruhani'den hükümetin döviz piyasası ve ürünlerin fiyatını kontrol etme konusundaki başarısızlığı, bankacılık ambargoları, işsizliğin düşürülememesi, ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artışa ilişkin sorulara cevap vermesini isteyecek.

ÇALIŞMA BAKANI HAKKINDA GENSORU

Çalışma Bakanı Ali Rebii hakkında verilen gensoru önergesi de bu sabah mecliste kabul edilmişti.

Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Ali Asgar Yusufnejad, mecliste yaptığı konuşmada, Rebii'nin 10 gün içinde kendisini mecliste savunması gerektiğini ifade etmişti.

MECLİSTEN RUHANİ'YE "EKONOMİ EKİBİNİ DEĞİŞTİR" ÇAĞRISI

İran'da 200 milletvekili dün Cumhurbaşkanı Ruhani'ye açık mektup yazarak, ekonomideki kötü gidişattan sorumlu oldukları gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Çalışma Bakanı Rebii'nin görevden alınmasını istemişti.

Tahran milletvekili Ebulfazl Suruş, görevden alınmamaları halinde söz konusu isimlerin meclis tarafından azledileceğini duyurmuştu.

İRAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

İran'ın Meşhed kentinde geçen aralık ayında ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan, ardından birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay da başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:55
  1. Hasan Ruhani
  2. İran
  3. Ruhani gensoru

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