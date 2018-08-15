Karzai itiraf etti: Yıllarca CIA'den aylık ödeme aldım

Kabil hükümetinin eski bir numaralı ismi Hamid Karzai, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, CIA'in yaklaşık on yıl boyunca kendisine "çanta dolusu" para verdiğini açıkladı. Karzai paranın çeşitli amaçlar için kullanıldığını belirterek ABD'ye teşekkür etti.

Karzai paradan "küçük bir miktar" olarak bahsetse de, eski Afganistan Devlet Başkanı'nın danışmanları bu paranın "on milyonlarca dolar" olduğunu ifade ediyor. Mepa News'in haberine göre, bu paranın savaş ağalarına, milletvekillerine ve Kabil hükümetini destekleyen odaklara aktarıldığı öne sürülüyor. ABD'li yetkililerden bazıları söz konusu paraların ülkede yolsuzluğu beslediğini söyledi.

2010'da Karzai'nin bir üst düzey yardımcısının da İran'dan ödenek aldığı ortaya çıkmıştı. Bu durum, adı yolsuzluklarla anılan Kabil hükümetinin dış ilişkilerinde de bu durumun sürdüğünü ortaya koyuyor.

Karzai, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de katıldığı konferansta, paranın aylık olarak geldiğini dile getirdi.

CIA'in Afganistan'da Taliban'a karşı çok sayıda savaş ağasına benzeri ödemeler yaptığı biliniyor. Hamid Karzai'nin 2011 yılında Taliban tarafından öldürülen kardeşi Ahmed Veli de CIA'den ödeme alanlar arasında yer alıyordu.