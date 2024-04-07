  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Baykar’ı örnek al, Koç’um!

Erdoğan’dan gece yarısı flaş kararlar! Yok yok

CHP’li belediyeler seçilir seçilmez dini değerlerimize dil uzatmaya başladılar! Allah, CHP’ye fırsat vermesin

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Promosyon alacak emeklileri bekleyen büyük tehlike! Bayramınız zehir olmasın

Uzmanlardan uyarı: Dikkatli olunmalı

Yayık ayranı gibi çalkalanan İYİ Parti’de beklenmedik gelişme! Genel başkanlığa öyle bir isim aday oluyor ki… Duyan şaştı kaldı

Hani robotlar vardır çizginin dışına asla çıkmaz! “Önce ahlak” diyenin yanındaki adam kim?

Seçim sonrası olay yazı! O isimler AK Parti’ye çöreklendi! Kendini tutmadı, Allah ne verdiyse girişti

Sivil polisleri taşıyan minibüs devrildi
Ekonomi Türkiye'den 73,8 milyon dolarlık fıstık ihracatı: Satın aldılar! Resmen duyuruldu!
Ekonomi

Türkiye'den 73,8 milyon dolarlık fıstık ihracatı: Satın aldılar! Resmen duyuruldu!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 17:26:00 - 2024-04-07 18:16:47
Türkiye'den 73,8 milyon dolarlık fıstık ihracatı: Satın aldılar! Resmen duyuruldu!

Türkiye'den yılın ilk 3 ayında 69 ülkeye 73 milyon 790 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

2023 yılında 96 ülkeye 151 milyon 568 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde fıstık ihracatından 24 milyon 250 bin dolarlık gelir elde edilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 73 milyon 790 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Bu yılın ilk 3 ayında 69 ülkeye fıstık ihraç eden Türkiye, İtalya'ya bu yılın ilk çeyreğinde 12 milyon 145 bin dolarlık fıstık sattı.

Fıstık ihracatında İtalya'yı 11 milyon 835 bin dolarla Almanya, 9 milyon 116 bin dolarla Irak izledi.

İhracat rakamları yüz güldürdü

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, yılın ilk döneminde fıstık ihracatında yaşanan büyük artışın sevindirici olduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fıstığın, en çok yetiştirildiği şehirler olan Şanlıurfa ve Gaziantep'teki çiftçiler tarafından "yeşil altın" olarak nitelendirildiğini belirten Kızıldemir, "Fıstık ülkemiz için stratejik bir üründür. Kullanım alanı çok geniş olan fıstık, ekonomik getirisinden dolayı üreticisine, sanayicisine ve ihracatçısına kazanç sağlamaktadır. Yılın ilk çeyreğindeki ihracat rakamları bizleri memnun etmiştir, inanıyorum ki yılın ortalarına doğru hasadı yapılacak olan yeni sezon fıstıklarla da bu rakamlar çok daha yukarılara taşınacaktır." diye konuştu.

Arap turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Bayramda Arap turistler dolacak! Türkiye'nin o ilini tercih ettiler
Arap turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Bayramda Arap turistler dolacak! Türkiye'nin o ilini tercih ettiler

Aktüel

Arap turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Bayramda Arap turistler dolacak! Türkiye'nin o ilini tercih ettiler

Kırgızistan tam anlamıyla sel felaketi yaşıyor! Ülke duyurdu: Bölgeye insani yardım gönderdik! Yeni gelişme
Kırgızistan tam anlamıyla sel felaketi yaşıyor! Ülke duyurdu: Bölgeye insani yardım gönderdik! Yeni gelişme

Dünya

Kırgızistan tam anlamıyla sel felaketi yaşıyor! Ülke duyurdu: Bölgeye insani yardım gönderdik! Yeni gelişme

Alman Hava Kuvvetleri dengeleri değiştirdi! Almanların uçağı Rus askeri savaş uçağına müdahale etti!
Alman Hava Kuvvetleri dengeleri değiştirdi! Almanların uçağı Rus askeri savaş uçağına müdahale etti!

Dünya

Alman Hava Kuvvetleri dengeleri değiştirdi! Almanların uçağı Rus askeri savaş uçağına müdahale etti!

Çin otomotiv sektöründe bazı otomobil markaları iflas sürecine girdi!
Çin otomotiv sektöründe bazı otomobil markaları iflas sürecine girdi!

Ekonomi

Çin otomotiv sektöründe bazı otomobil markaları iflas sürecine girdi!

Türkiye'ye kararı duyurdular! Yeni banknotlar tedavüle verildi: 200 TL - 50 TL... Merkez bankası paylaştı
Türkiye'ye kararı duyurdular! Yeni banknotlar tedavüle verildi: 200 TL - 50 TL... Merkez bankası paylaştı

Ekonomi

Türkiye'ye kararı duyurdular! Yeni banknotlar tedavüle verildi: 200 TL - 50 TL... Merkez bankası paylaştı

Emekli maaşında hesaplar değişti: Emeklilere 3 aylık enflasyon farkı... Uzman isim 'kök maaş' formülünü paylaştı!
Emekli maaşında hesaplar değişti: Emeklilere 3 aylık enflasyon farkı... Uzman isim 'kök maaş' formülünü paylaştı!

Ekonomi

Emekli maaşında hesaplar değişti: Emeklilere 3 aylık enflasyon farkı... Uzman isim 'kök maaş' formülünü paylaştı!

Çin'den altın alımı hamlesi! Çok büyük miktar: Üst üste 17. kez... Rekor üstüne rekor kırıyor
Çin'den altın alımı hamlesi! Çok büyük miktar: Üst üste 17. kez... Rekor üstüne rekor kırıyor

Ekonomi

Çin'den altın alımı hamlesi! Çok büyük miktar: Üst üste 17. kez... Rekor üstüne rekor kırıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CEMŞİT

İyi halt etmişler sanki... Bir yıldır fıstık yiyemedik. Vatan bizim nimetleri başkasının...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23