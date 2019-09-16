Resmen duyurdular! İşte Emmanuel Emenike'nin yeni tanımı
Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formalarını giyen Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, Belçika takımlarından Westerlo'ya transfer oldu.16 Eylül 2019 Pazartesi 15:41
Fenerbahçe'nin Berke Özer'i kiralık olarak gönderdiği Westerlo, Emmanuel Emenike'yi kadrosuna kattı.
Nijeryalı futbolcuyu antrenmanlarda deneyen Westerlo, oyuncudan memnun kalınca Emenike ile resmi sözleşme imzalandı.
Westerlo'da Berke Özer'in yanı sıra Galatasaraylı Recep Gül de yer alıyor. Ayrıca Belçika temsilcisinin sportif direktörlüğünü ise Fenerbahçe eski idari menajeri Hasan Çetinkaya yapıyor.
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