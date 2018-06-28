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Resmi Gazete'de yayımlandı! KYK yurtlarında ücret alınmayacak

Bakanlar Kurulu, temmuz ve ağustos aylarında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında fiilen barınmayan öğrencilerden ücret alınmamasına karar verdi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:03
Resmi Gazete'de yayımlandı! KYK yurtlarında ücret alınmayacak

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, KYK tarafından işletilen öğrenci yurtlarında temmuz ve ağustos aylarında fiilen barınmayan öğrencilerden yurtücreti alınmayacak.  Söz konusu karar, Gençlik ve Spor Bakanlığının 14 Haziran tarihli yazısı üzerine alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ramazan ayında Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı sahur programında, KYK'da kalan öğrenciler yaz tatili döneminde yurtta barınmadıkları halde ücret ödediklerini söylemişti.

Sahur programına sürpriz yaparak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'ya talimat vererek, "Şimdi Sinan Bey'e talimatı verdim. Onlar da bu düzenlemeyi yapmışlar. Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak." demişti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:03
  1. KYK
  2. burs
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