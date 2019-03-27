Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye ile Rusya imzalayacak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yle Rusya arasında "2019-2020 İstişare Planı"nın imzalanacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Cuma günü Türkiye ile Rusya arasında düzenlenecek "Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı" hakkındaki açıklaması şöyle; "2019-2020 İstişare Planı imzalanacak" "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun VII. Toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde Antalya’da düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2019-2020 İstişare Planı imzalanacaktır."

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