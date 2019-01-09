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YSK'nın seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yerel seçimlerde YSK'nın oy verme günü uygulayacağı yasaklar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satışı yapılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapatılacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler İSE seçim yasaklarına ve belirtilen kurallarauyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

09 Ocak 2019 Çarşamba 07:31
YSK'nın seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli  İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü sabah saat 06.00'dan  gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması,  içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi  yasak olacak.

Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler  gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki  lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara  uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba  ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e  kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri  arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler  yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK  tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest  bırakılmasına karar verilebilecek.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 07:31
  1. seçim
  2. yasak
  3. YSK
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