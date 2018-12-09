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Irak günlük petrol üretiminde kısıtlamaya gidiyor

Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararı kapsamında günlük petrol üretiminde 139 bin varil kesintiye gidileceğini bildirdi.

09 Aralık 2018 Pazar 10:39
Irak günlük petrol üretiminde kısıtlamaya gidiyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararı kapsamında Irak, günlük petrol üretiminde 139 bin varil kesinti yapacak. 

Resmi açıklama geldi

Irak Petrol Bakanı Samir Gazban, yayımladığı yazılı açıklamada, OPEC ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararı kapsamında ülkesinin, günlük petrol üretimini 139 bin varil kısacağını belirtti.. 

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısında, OPEC, günlük 800 bin varil, OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil petrol üretimini kısma kararı almıştı. 

OPEC ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararı kapsamında Suudi Arabistan'ın günlük 500 bin varil, Rusya'nın da 228 bin varil kesinti yapacağı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:39
  1. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
  2. Irak Petrol Bakanı Samir Gazban
  3. Suudi Arabistan
  4. OPEC

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