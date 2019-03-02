Resmen açıklandı! Esed Rejimi'nin Duma'da kimyasal silah kullandığı kesinleşti

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) dün yayımladığı raporu ile 7 Nisan 2018'de Duma ilçesine kimyasal silah saldırısı düzenlendiğinin kanıtlandığını ve Beşşar Esed rejimi ile Rusya'nın sivil savunma aleyhinde yürüttükleri kara propagandanın da çöktüğünü söyledi.

Salih, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün, geçen yıl 7 Nisan'da Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığını doğrulayan dünkü raporunu AA muhabirine değerlendirdi.

"Duma'da kimyasal silahın kullanıldığı kesinleşti"

Salih, "Elimizdeki bütün kanıtları sunduğumuz Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün dünkü raporu, bizim doğru söylediğimizi bir kez daha ortaya koymuştur. Örgüt, geçen sene nisan ayında, Rusya ve rejimin bölgeyi ele geçirmesine rağmen, olay yerine giderek incelemeler yapmıştır. Dünkü raporda Duma'da kimyasal silahın kullanıldığı kesinleşti." dedi.

Örgütün raporundakilerle kendilerinin anlattıklarının büyük ölçüde örtüştüğüne işaret eden Salih, "Rusya ve rejim güçleri, kimyasal silah saldırısının ardından bizleri hedef göstererek, uluslararası toplumu ve kamuoyunu kandırmaya ve yönlendirmeye çalışmıştı. Raporla beraber Rusya ve rejimin çabaları boşa çıkmış oldu." diye konuştu.

"Rejim ve Rusya'nın kara propagandaları çöktü"

Salih, Suriye'de rejim ve destekçilerinin sivil yerleşim yerlerine düzenledikleri saldırıların ilk görgü tanığı olduklarını belirterek, "Bünyemizdeki eğitimli gönüllülerimizle yolumuza devam ediyoruz. Rejim ve destekçilerinin, saldırılarının olduğu sivil yerleşim yerlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Suriye'de Esed rejiminin yasaklanmış silahlarla işlediği katliamlara dair elimizde kanıtları muhafaza ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun, Suriye'de kimyasal silah kullananların tespiti ve yargılanmaları için harekete geçmesini isteyen Salih, "Bu rapor, Rusya ve rejimin bizim aleyhimize yürüttükleri kara propagandaya en iyi karşılık oldu. Bu raporla, rejim ve Rusya'nın aleyhimizde yürüttüğü kara propagandaları çökmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

KSYÖ'nün Duma raporu

KSYÖ, Doğu Guta'nın Duma ilçesine 7 Nisan 2018'de yapılan kimyasal silah saldırısına ilişkin nihai raporunu dün açıklamıştı.

Raporda, Duma'da kimyasal silah kullanıldığı doğrulanmıştı.

Başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine bağlı Duma ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Rejim güçlerinin kimyasal silah kullanması, muhaliflerin bölgeden çekilmesine ve sivillerin kentten zorunlu tahliyesine yol açan süreci başlatmıştı.