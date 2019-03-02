0553 313 94 23

Resmen açıklandı! Esed Rejimi'nin Duma'da kimyasal silah kullandığı kesinleşti

Suriye Sivil Savunma Başkanı Raid Salih, diktatör Esed Rejimi'nin Duma ilçesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili olarak, "KSYÖ'nün raporu ile Duma'da kimyasal silahın kullanıldığı kesinleşti. Bu raporla, rejim ve Rusya'nın aleyhimizde yürüttüğü kara propagandaları çökmüştür." dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:05
Resmen açıklandı! Esed Rejimi'nin Duma'da kimyasal silah kullandığı kesinleşti

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) dün yayımladığı raporu ile 7 Nisan 2018'de Duma ilçesine kimyasal silah saldırısı düzenlendiğinin kanıtlandığını ve Beşşar Esed rejimi ile Rusya'nın sivil savunma aleyhinde yürüttükleri kara propagandanın da çöktüğünü söyledi.

Salih, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün, geçen yıl 7 Nisan'da Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığını doğrulayan dünkü raporunu AA muhabirine değerlendirdi.

"Duma'da kimyasal silahın kullanıldığı kesinleşti"

Salih, "Elimizdeki bütün kanıtları sunduğumuz Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün dünkü raporu, bizim doğru söylediğimizi bir kez daha ortaya koymuştur. Örgüt, geçen sene nisan ayında, Rusya ve rejimin bölgeyi ele geçirmesine rağmen, olay yerine giderek incelemeler yapmıştır. Dünkü raporda Duma'da kimyasal silahın kullanıldığı kesinleşti." dedi.

Örgütün raporundakilerle kendilerinin anlattıklarının büyük ölçüde örtüştüğüne işaret eden Salih, "Rusya ve rejim güçleri, kimyasal silah saldırısının ardından bizleri hedef göstererek, uluslararası toplumu ve kamuoyunu kandırmaya ve yönlendirmeye çalışmıştı. Raporla beraber Rusya ve rejimin çabaları boşa çıkmış oldu." diye konuştu.

"Rejim ve Rusya'nın kara propagandaları çöktü"

Salih, Suriye'de rejim ve destekçilerinin sivil yerleşim yerlerine düzenledikleri saldırıların ilk görgü tanığı olduklarını belirterek, "Bünyemizdeki eğitimli gönüllülerimizle yolumuza devam ediyoruz. Rejim ve destekçilerinin, saldırılarının olduğu sivil yerleşim yerlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Suriye'de Esed rejiminin yasaklanmış silahlarla işlediği katliamlara dair elimizde kanıtları muhafaza ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun, Suriye'de kimyasal silah kullananların tespiti ve yargılanmaları için harekete geçmesini isteyen Salih, "Bu rapor, Rusya ve rejimin bizim aleyhimize yürüttükleri kara propagandaya en iyi karşılık oldu. Bu raporla, rejim ve Rusya'nın aleyhimizde yürüttüğü kara propagandaları çökmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

KSYÖ'nün Duma raporu

KSYÖ, Doğu Guta'nın Duma ilçesine 7 Nisan 2018'de yapılan kimyasal silah saldırısına ilişkin nihai raporunu dün açıklamıştı.

Raporda, Duma'da kimyasal silah kullanıldığı doğrulanmıştı.

Başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine bağlı Duma ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Rejim güçlerinin kimyasal silah kullanması, muhaliflerin bölgeden çekilmesine ve sivillerin kentten zorunlu tahliyesine yol açan süreci başlatmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:05
  1. Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih
  2. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ)
  3. Esed Rejimi
  4. kimyasal silah kullanımı
  5. Duma'ya kimyasal saldırı
  6. şoke eden rapor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye, dünyanın en yeni en modern spor tesislerine sahip"
    1. "Türkiye, dünyanın en yeni en modern..
    2. Van-Bahçesaray yolu tek şeritten..
    3. Belediye ekiplerinin kar ve buz..
    4. AK Parti'nin Rize Mitingi
    5. MŞÜ’de İslami İlimler Zirvesi
    6. Bakan Selçuk, “Bir taraftan..
    7. İkiyaşındaki Tayyip,..
    8. Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası
    9. "82 milyon insanın kardeşliği en..
    10. Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    11. Ankara'da maden ocağında göçük
    12. Balıkesir’de 186 bekçi göreve başladı
    13. Milletvekili Doğru: “Ekonomide zor..
    14. Hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza..
    15. Usta oyuncusu Şener Şen, akademik..
    16. Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy:..
    17. Türk Diyanet Vakıf Sen’den basın..
    18. Erdoğan müjdeyi verdi! Elektriğe yüzde..
    19. "Türkiye S400'leri almaktan..
    20. Sancaktepe’deki soba faciasında 2..
    21. İspanya Mayın Arama Gemisi Çanakkale..
    22. Galatasaray, BB Erzurumspor maçına..
    23. Resmen açıklandı! Esed Rejimi'nin..
    24. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
    25. Başkan adayı Uçar, ETB’de
    26. Başkanı Adayı Mevlüt Uysal: "Belde..
    27. Aziz Yıldırım TFF Başkanı mı olacak?..
    28. Erbil’dekanser hastalarına destek..
    29. Adıyaman’da 27 kişi yakalandı
    30. HDP'li başkan CHP'nin adayıyla..
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...