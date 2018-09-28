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Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 10 bin polis adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, lisans ve ön lisans mezunları arasından bini kadın olmak üzere 10 bin polis memuru adayı öğrenci alınacağını açıkladı.

28 Eylül 2018 Cuma 16:42
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 10 bin polis adayı alınacak

Lisans ve ön lisans mezunları arasından bini kadın olmak üzere 10 bin polis memuru adayı öğrenci alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

Alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.

Başvuru şartları açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabilecek.

Ön başvurular, 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek.

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak şartları aranacak.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:42
  1. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü polis alımı

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