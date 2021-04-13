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Korona Virüs Resmen açıkladılar! Yüzde 81 etkili
Korona Virüs

Resmen açıkladılar! Yüzde 81 etkili

ABD'li ilaç firması Regeneron'un koronaya karşı geliştirdiği Regen-Cov adlı "antikor kokteylinin" enfeksiyona karşı yüzde 81 koruyuculuk sağladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 06:54:00 -
Resmen açıkladılar! Yüzde 81 etkili

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Regen-Cov’un 3. faz deneme sonuçlarının Kovid-19'a yakalanan hastalarda ilk haftada yüzde 72, sonraki haftalarda yüzde 93 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, Regen-Cov'un deri altından uygulanması halinde ise enfekte olmayanlarda Kovid-19'a yakalanma riskini yüzde 81 azalttığı ifade edildi.

Regen-Cov'un henüz Kovid-19 aşısı olmamış veya bağışıklık sistemindeki zayıflık nedeniyle aşının yeterli derecede etkili olmadığı yüksek riskli gruplar için önemli bir gelişme olduğuna işaret edilerek, ilacın aşılama ile daha geniş kesimlerde kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuruda bulunulacağı bildirildi.

Regen-Cov doğal antikorları taklit eden iki ilacın bileşiminden oluşuyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ile ortaklaşa yürütülen ve 1500 kişi üzerinde klinik denemeleri yapılan Regeneron’un kokteylinin, bağışıklık sisteminin doğal olarak ürettiği antikorları taklit için tasarlanan iki ilacın bileşiminden oluştuğu kaydedildi.

Kasım 2020’de sadece kliniklerde acil kullanımına izin verilen ilaç, damardan verildiği için zaman alıcı ve uygulanmasının zor olması nedeniyle Kovid-19 tedavisinde çok tercih edilmemişti.

Regeneron'un söz konusu kokteyli, 2 Ekim 2020'de Kovid-19'a yakalandığını duyuran eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılmıştı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nde Trump'a önlem amaçlı Regeneron’un 8 gramlık "antikor kokteyli" tedavisini uyguladıklarını ve bunun sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtmişti.

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