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AK Partili Cevdet Yılmaz: Bir KHK daha çıkacak!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir uyum KHK'sı daha çıkacağını açıkladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:40
AK Partili Cevdet Yılmaz: Bir KHK daha çıkacak!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni öncesinde yeni kararname yayınlanacağını açıkladı.

Canlıyayında konuşan Yılmaz şunları söyledi:

Bu kararname ile artık son nokta konmuş olacak. Yemin töreni öncesi meclisten alınan yetki ile bu uyum kararnameleri tamamlanmış olacak. İçinde farklı bölümleri olan tek bir kararname de olabilir ayrı ayrı da olabilir.
Yemin töreninden sonra ise 1 no’lu cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkmış olacak.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:40
  1. AK Parti
  2. Cevdet Yılmaz
  3. KHK

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