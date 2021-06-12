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Biyografi Reşit Aydın kimdir? Reşit Aydın neden istifa etti?
Biyografi

Reşit Aydın kimdir? Reşit Aydın neden istifa etti?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığı görevinden istifa ettiğini yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Peki, Reşit Aydın kimdir? Reşit Aydın mesleği nedir?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 16:32:00 -
Reşit Aydın kimdir? Reşit Aydın neden istifa etti?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün danışmanlığını yapan Reşit Aydın, Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Reşit Aydın, sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaştığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Aydın açıklamasında, Abdullah Gül ve beraber hareket ettiği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ağır suçlamalar yöneltti. Aydın istifa açıklamasında, “Özellikle 15 Temmuz sonrası, FETÖ ve işbirlikçilerinin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılarının siyasi partiler iltisaklığıyla olduğunu müşahade ettim. Bu çirkinlikler ve hukuksuzluklara da her seferinde karşı çıktı” dedi. Peki, Reşit Aydın kimdir?

Reşit Aydın kimdir? Reşit Aydın neden istifa etti?

Reşit Aydın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı olduğunu iddia etmişti. Bu iddianın ardından 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin resmi twitter hesabından açıklamada “Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün, eski koruma müdürü Osman Çangal vesilesiyle tanıdığı Reşit Aydın'ın ofisimizde herhangi bir görevi olmamıştır” denildi.

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