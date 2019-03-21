0553 313 94 23

Resim öğretmeninden ‘Anadolu’dan Renklerin Gizemine Yolculuk’ sergisi

Van Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Murat Özaraz, “Anadolu’dan Renklerin Gizemine Yolculuk” isimli ikinci kişisel suluboya resim sergisini açtı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:53
Resim öğretmeninden ‘Anadolu’dan Renklerin Gizemine Yolculuk’ sergisi

Van Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Murat Özaraz, “Anadolu’dan Renklerin Gizemine Yolculuk” isimli ikinci kişisel suluboya resim sergisini açtı.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mahire Bal Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulan suluboyadan oluşan 2 ikinci kişisel resim sergisinin açılışına Van YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik, Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Aslan, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serap Yüklük, Prof. Dr. Fevzi Erdoğan, Doç Dr. Seyhan Kalaycı, Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Karabey, Öğretim Görevlisi Dr. Tuncer Doğan, Öğretim Görevlisi Halit Yabalak, Van Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ferhat Dündar, okul öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.


“Anadolu’dan Renklerin Gizemine Yolculuk” ismini verdiği sergiyle çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Murat Özaraz, öğrenim hayatı boyunca hep sanatla uğraştığını söyledi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdikten sonra 5 yıl boyunca Bodrum Yalıkavak’ta sanatla uğraşmaya devam ettiğini dile getiren Özaraz, 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine geçerek öğretmenlik yaptığını kaydetti. Öğretmenlik hayatı boyunca birçok karma sergi ve çalıştaya da katıldığını ifade eden Özaraz, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde ise hayat boyu rölyef ve heykel sergisinin açık havada devam ettiğini belirtti.


45 eserden oluşan ‘Anadolu’dan Renklerin Gizemine Yolculuk’ isimli serginin bir hafta boyunca açık kalacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:53
  1. sanat
  2. sergi
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatsa’da Orman Haftası kutlama etkinlikleri
    1. Fatsa’da Orman Haftası kutlama..
    2. VakıfBank'tan Bursa ve Balıkesir'e 8..
    3. PKK’nın suikastçisi tutuklandı
    4. YPG/PKK, ÖSO mevzilerine saldırdı
    5. MHP Lideri Bahçeli'den önemli..
    6. 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    7. OBM’den ücretsiz fidan dağıtımı
    8. Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
    9. Karşınızda, Siyonist şerefsizliği!..
    10. Ali Şafak Öztürk'ten yabancı oyuncu..
    11. Almanya'da ırkçılığa karşı insan zinciri
    12. Beşiktaşlılar Derneği özel öğrencileri..
    13. OGM 180. Yıl Yürüyüşü Bozdoğan’da..
    14. Elazığ’da Adalet Ormanı oluşturuldu
    15. Resim öğretmeninden ‘Anadolu’dan..
    16. Ankara'da otomobil şebekesine operasyon!
    17. Irak Sivil Savunma yetkilileri, Musul..
    18. Uzunköprü’de nevruz ateşi yakıldı
    19. OSB’de 2019 İstihdam Seferberliği..
    20. Osmancalı’nın deresi temizlendi
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!