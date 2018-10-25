Renklerin etkileri



Beyaz

Beyaz temizliği ve saflığı ifade eder. Beyaz devamlılığı ve istikrarı da simgeler. İş görüşmesinde beyaz giymek yavaş ama kalıcı, devamlı personel izlenimi verecektir.

Siyah

Siyah hırsı, gücü ve tutkuyu temsil eder. İş görüşmelerinde: “Şirketimizde işe başladığınızda size araba verecek olsak hangi rengi tercih edersiniz?” diye sorduklarında siyah cevabını verirseniz şirket sizi hırslı ve yükselmeyi isteyen bir eleman diye düşünür. Bizde ve batıda, siyah matemi simgelerken Japonya’da mutluluğun simgesidir. Fonda siyah renk kullanıldığında karamsarlığı çağrıştırır. Siyah konsantrasyonu en çok getiren renktir.

Kırmızı

Kırmızı çekici ve duygulandırıcı bir renktir. Hipofiz ve adrenalin bezlerini tetikler ve adrenalin ürettirir. Kan basıncını ve nefes alıp vermeyi artırabilir, iştahı ve koku duyusunu canlandırabilir. En sıcak renk kırmızıdır. Kırmızı fiziksel anlamda hareketliliği, dinamizmi, coşkuyu, gençliği; duygusal anlamda ise mutluluğu, azmi, kararlılığı, samimiyeti, heyecanı, agresifliği (saldırganlık, sinirlilik, yırtıcılık) temsil eder. Aynı zamanda da sıcağı, ateşi, kanı simgeler. Bu renk insana şevk, azim, canlılık kazandırır. Bundan dolayı gençlere yönelik ürünlerde sıkça kullanılmaktadır. Kırmızı renk gücün ve azmin simgesidir ve insanı harekete geçirir. Kırmızı insana coşku ve mutluluk hissi verir. Çalışkanlığa teşvik eder.



Kırmızı aynı zamanda iştahı da açmakta yeme arzusunu artırmakta ve tetiklemektedir.

Kırmızının, yakın mesafelerden fark edilmesi kolaydır.

Sarı

Sarı bir kişinin beyinde ilk ayırt ettiği renktir. Stres, dikkat ve kaygıyla ilişkilendirilir ama genel bir iyimserlik, umut ve denge hissi uyandırır. Sınıflarda kullanım için harikadır.

Verimliliğin, üretimin, canlılığın, ışığın ve sevincin rengidir. Bilgeliği, bilgiyi, nesneyi temsil eder. İnsana sevinç, coşku ve ilham verir.

Pembe

Karşı tarafa rahatlık hissi gönderir. Özellikle ödeme yapacağımız kişiler pembe giydikleri takdirde kendimizi daha rahat hissederiz. Bir gruba, çeşitli renklerdeki kurabiye kutularını gösterip “sizce hangisi lezzetli?” diye sorduklarında çoğunluk pembe kutudakilerin lezzetli olduğunu düşünmüş. Bu sebeple çikolata ve kurabiye kutularında pembe-eflatun arası bir renk kullanılır.

Mor

Bu rengin açık tonları(lavanta, leylek rengi gibi) rahatlatıcı, ilham verici, zihinsel faaliyeti, sanatsal düşünceyi, konsantrasyonu ve hayal gücünü artırıcıdır. Bu özelliklerinden dolayı özellikle sanatla uğraşan kişilerin çalışma ortamları ve çalışma odaları için uygun görülmektedir. Zenginliği, asaleti, lüks ve ihtişamı, hüznü, üzüntüyü ve depresyonu çağrıştıran bir renktir. Bu rengin koyu tonları insanda saldırganlık duygularının uyanmasına, bilinçaltını etkileyerek insanda korkuya ve hüzne sebep olabilmektedir.

Turuncu

Kırmızıdan sonraki en sıcak renk olan turuncu gösterişin ve şatafatın rengidir ancak kırmızı kadar rahatsız edici bir renk değildir. Bu renk dışa dönük, iletişimi ve zihinsel etkinliği artırıcı, heyecan ve mutluluk verici, dikkat çekici, iç açıcı, çarpıcı ve dinamik bir renktir. İnsanlara neşe ve coşku verir, gösterişli ancak mütevazı bir renktir. Giyildiğinde karşı tarafta bir üstün kişilik özelliği yaratmaktadır. Bundan dolayı aksesuar olarak bol miktarda kullanılması önerilmektedir. Turuncu renk, ortamlara neşe ve canlılık verdiğinden dolayı çocuk odalarında, yemek odalarında, yatak odalarında, çalışma odalarında, mutfakta ve dinlenme mekânların da kullanılabilmektedir. Aynı zamanda öğrenmeyi kolaylaştıran bir renk olmasından dolayı okullarda turuncu renginin kullanılması önerilmektedir.

Kan basıncını düzenlediğinden dolayı tansiyon hastalarına önerilmektedir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır, pankreas, böbrek, dalak, karaciğer, mide ülseri rahatsızlıklarında da faydalıdır.

Mavi

Mavi en sakinleştirici renktir. Gergin özneleri sakinleştirir ve refah hissini artırır. Mavi gördüğünüzde beyniniz vücudu rahatlatan on bir nörotransmitter salgılar ve sıcaklık, terleme ve iştahta azalmayla sonuçlanabilir. Mavi çoğu öğrenme ortamında fazla sakinleştirici olabilir.

Lacivert

Düşüncenin simgesidir. İnsanların üzerinde güçlü ve başarılı imajı bırakmaktadır. Bundan dolayı dünyadaki şirketlerin yarısından fazlası logolarında lacivert rengi kullanmaktadır. Bu rengi giyen kişilerde kendilerini daha inandırıcı ve karizmatik hissederler bundan dolayı iş ve siyaset dünyasının vazgeçilmez bir rengidir.

Lacivert sezgileri güçlendirir ve karar vermeyi kolaylaştırır. Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği simgeler. Düşünce gücünü artırarak karar vermeyi kolaylaştırdığı gibi hafızayı da güçlendirici bir etkiye sahiptir.

Bu renk ruh ve sinir hastalıklarında, göz, kulak ve burun hastalıklarında tedaviye yardımcı olmakta ve bu hastalıkları olan kişilerin bu rengi kullanmaları önerilmektedir.

Yeşil

Yeşil sakinleştirici bir renktir. Gözleri dinlendirir. Doğanın ve cennetin, paylaşımın, cömertliğin ve uyumun rengidir. İnsanı rahatlatır; huzur, yaşama sevinci ve emniyette olma hissi verir. Dinlendirici ancak insanı tembelliğe ve umursamazlığa da sevk eden bir renktir.

İç açıcı ve güven veren bir renktir. Aynı zamanda umudu, yeniliği, gençleşmeyi ve yeniden canlanmayı çağrıştırır.

Bu renk üretkenliği artıran etkisiyle özellikle mutfak için uygundur.

Verem ve kalp hastalarına tavsiye edilen bir renktir. Mide rahatsızlıklarına karşı direnci artırır. Zehirli maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Sinirleri destekler, hücrelerin onarılmasını ve yenilenmesini sağlar. Yeşil rengi sevenler hareketlerinde dengeli ve düzenli, üretken ve verimli bir kişiliğe sahiptirler. Doğayı ve doğayla iç içe olmasını çok seven ve çevresiyle uyumlu kişilerdir.

Kahverengi

Bu renk iş hayatının rengi değildir. Hatta bir çok firmada kullanılması bile yasaktır. Enerjiyi emen bir renktir. Aynı zamanda insanı karamsarlığa sürükleyerek depresyona sokabilir. Bundan dolayı depresyon hastalarının kullanması önerilmemektedir. İhtiyarlığı ve hareketsizliği çağrıştırır. Toprağı simgeler. Yaşı ilerlemiş olan insanların rengidir

Gri

Gri en nötral renktir. gri, insan gözünün en rahat algıladığı renklerden birisidir. Alçak gönüllülüğü ifade eden, uzlaştırıcı ve denge unsuru olan bir renktir. Aynı zamanda ciddiyet ve hareketsizliği çağrıştırır. Belki de bu yüzden pek çok devlet kurumunda da çokca tercih edilen ve öne çıkan bir renklerden biridir.

Gri rengi seven insanlar genellikle olaylardan uzak durmayı ve karışmamayı tercih ederler. Tarafsız kalırlar ya da taraf olduklarını belli etmezler.