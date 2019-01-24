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"Reng-i Hakkari" Konya'da sahne aldı

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun gösterisi yoğun ilgi gördü

24 Ocak 2019 Perşembe 21:49
"Reng-i Hakkari" Konya'da sahne aldı

KONYA (AA) - Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu Konya'da sahne aldı.

Konya ve Hakkari valilikleri iş birliğinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hakkari'nin kültürel, sosyal ve sanatsal zenginliğinin anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından sahne alan topluluk, Kürtçe ve Türkçe müzik dinletisi sundu.

Grubun zeybek, teke ve horon oyunları gösterisi ise büyük beğeni kazandı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı programda bazı seyirciler, yer bulamadığı için etkinliği ayakta izledi.

Programın sonunda Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Reng-i Hakkari Topluluğuna ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.



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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:49
  1. Hakkari
  2. Müzik
  3. Rengi Hakkari

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