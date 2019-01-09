Renault'da "ocak ayında sıfır faiz" sürüyor

İSTANBUL (AA) - Renault, ocak ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz sunmaya devam ediyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan ve tüm hafif ticari modellerde maksimum 24 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz sunuluyor.

Maksimum 40 bin TL kredi kullanacak müşterilere yine aynı modeller için 12 aya varan vade seçeneği ve 0,99 faiz seçeneği yer alıyor. Renault, ayrıca daha fazla kredi veya vade talep eden müşteriler için faiz oranları sunuyor.



Renault, ocak ayında söz konusu ödeme koşullarının yanı sıra 2018 model binek otomobillerde de avantajlı fiyatlar sunmaya devam ediyor.

Ocak ayında, perakende müşteriler için 2018 model hurda teşviki ile Clio HB 66 bin 900 TL'den, Clio Sport Tourer 69 bin 900 TL'den, Megane Sedan 86 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.