0553 313 94 23

Renault'da Carlos Ghosn'un yerine yeni atama

Renault'nun yeni İcra Kurulu Başkanı Jean Dominique Senard seçildi

24 Ocak 2019 Perşembe 17:04
Renault'da Carlos Ghosn'un yerine yeni atama

PARİS (AA) - Renault Grubu Yönetim Kurulu'nun İcra Kurulu Başkanlığına Jean Dominique Senard ve Genel Direktörlüğüne Thierry Bollore'yi seçtiği bildirildi.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun Carlos Ghosn'un istifasından sonra İcra Kurulu Başkanlığı görevine Michelin'in mevcut Başkanı Senard'ı getirdiklerini ve yeni Genel Direktörün Bollore'nin olduğunu belirtildi.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki Senard'ın mayıs ayına kadar başkanlık görevine devam edecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl Senard'ın başkanlığını üstlendiği Michelin'in "örnek şirket" olarak tanımlamıştı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu sırasında Bloomberg'e verdiği demeçte, Ghosn'un, görevinden dün akşam istifa ettiğini açıklamıştı.

Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da gözaltına alınmıştı.

Ülkede sıklıkla şüphelilerin duruşmalar başlayana kadar gözaltında tutulduğu uyarısında bulunan avukatı, Ghosn'un davasının karışıklığı nedeniyle bu sürecin en az 6 ay sürebileceğini söylemişti. Tokyo mahkemesi, Ghosn'un avukatlarının iki kez yaptıkları kefaletle salıverilme talebini reddetmişti.

Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım'da Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.

Renault Grubu Yönetim Kurulundan, 21 Kasım'da yapılan açıklamada, grubun menfaatlerinin korunması ve faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla geçici yönetim önlemlerini kabul ettiği duyurulmuştu.

Carlos Ghosn yerine Thierry Bollore'nin geçici süreyle İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Ghosn'un geçici olarak görev ehliyetini kaybettiği ancak halen Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev unvanlarını koruduğu bildirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım'da son vermişti.

Mitsubishi Motors'dan 26 Kasım'da yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.

- 19 Kasım'dan bu yana gözaltında

Savcılık talebiyle 19 Kasım'dan bu yana gözaltı merkezinde tutulan Ghosn, 8 Ocak'ta Tokyo'da görülen halka açık duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Ghosn'un avukatının tutuksuz yargılanma talebi ise delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle reddedilmişti.

Ek iddianame hazırlayan savcılık, 11 Ocak'ta Ghosn'a 2008 mali krizi sırasında kişisel yatırımlarından uğradığı zararı şirkete ödettiği ve 2018'den önceki 3 mali yılda aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle iki ayrı güveni ihlal suçlaması yöneltmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:04
  1. Fransa
  2. Jean Dominique Senard
  3. Renault
  4. Thierry Bollore

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Karabük'te trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
    1. GÜNCELLEME - Karabük'te trafik kazası:..
    2. Koruma altındaki kuşların kafeste..
    3. Futbol: 2019 Asya Kupası
    4. Malatya'da kaçak kazı operasyonu
    5. Eski AK Partili vekil trafik kazası..
    6. AK Parti Adana'nın 5 ilçesinde adayını..
    7. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8..
    8. Eski milletvekili trafik kazasında..
    9. Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye..
    10. Yerel seçim öncesi son anket..
    11. Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
    12. Lise öğrencisinden tüccar Yılmaz..
    13. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
    14. Kocaeli'deki cinayet
    15. Kahveciyi önce öldürdüler, sonra..
    16. Yazar Emrah Serbes'in tazminat davası
    17. n11.com'dan lüks bebek ürünlerine özel..
    18. Lübnan'dan İsrail işgalindeki..
    19. Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a..
    20. FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!