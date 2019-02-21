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Renault ve Dacia yenilikleriyle Cenevre Otomobil Fuarı'nda

Renault’un 5 Mart Salı saat 10.15’te gerçekleştireceği ilk gösterim canlı izlenebilecek

21 Şubat 2019 Perşembe 16:26
Renault ve Dacia yenilikleriyle Cenevre Otomobil Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Renault ve Dacia, 5-6 Mart 2019'da uluslararası basın günlerinde yenilikleri ile Cenevre Otomobil Fuarı’nda yerini alıyor.

Renault açıklamasına göre, Renault, 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio’nun beşinci nesli olan Yeni Clio’yu tanıtıyor. İlki 1990 yılında tanıtılan Clio, satışa sunulmasından bu yana Renault Grubu’nun dünyanın dört bir yanında en çok satılan modeli oldu. Fransızların favori otomobili olmakla kalmayan model, 2013 yılından bu yana Avrupa’da B segmentindeki liderliğini sürdürüyor.

Daha keskin hatları ve daha iddialı ön kısmı, Yeni Clio’ya dinamizm ve modernizm kazandırırken, İç kısımda ise çarpıcı bir devrim göze çarpıyor. Tamamen yenilenen iç mekanda, kalite algısı ve sunulan teknolojiler açısından üst segmentten esinleniliyor. Kullanılan teknolojiler, kullanımı ve günlük hayatı kolaylaştırıyor.

Yeni Clio, Renault tarafından geliştirilen E-Tech hibrit motorunu sunan ilk model olacak. Yeni Clio, otonom sürüşe öncülük edecek inovatif sürüş destek sistemlerinin kullanımının yaygınlaşmasında öncü olacak.

Yeni Twingo, eğlenceli ve atik duruşunu korurken daha rafine bir görünümle modernleşiyor. Dış ve iç mekanda yeni kişiselleştirme seçenekleri yer alırken, yeni Renault EASY CONNECT ekosistemi sayesinde en son yeniliklerden yararlanıyor.

2018 yılını rekorla tamamlayan Dacia; Duster, Logan ve Stepway ailesine (Sandero, Logan MCV, Lodgy ve Dokker) yönelik, bazı ülkelerde Techroad olarak da bilinen özel bir serinin tanıtımını gerçekleştiriyor. Fusion Kırmızı ve Highland Gri, özel seriyle birlikte renk seçeneklerine ekleniyor.

Renault’nun 5 Mart Salı günü saat 10.15’te gerçekleştireceği ilk gösterim, www.groupe.renault.com adresinden canlı izlenebilecek.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:26
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