0553 313 94 23

Renault-Nissan-Mitsubishi'den 10,76 milyon satış

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakı, 2018 yılında 10,76 milyon araç sattı- 2018’de dünya yollarına çıkan her 9 binek otomobil ve hafif ticari araçtan biri ittifaka ait

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:04
Renault-Nissan-Mitsubishi'den 10,76 milyon satış

İSTANBUL (AA) - Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakının 2018 yılı satışı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 yükselerek 10,76 milyon adet oldu.

Yapılan açıklamaya göre, dünyanın lider otomotiv ittifakı Renault-Nissan-Mitsubishi, 2018 yılında toplamda 10 milyon 756 bin 875 adetlik satış elde etti. İttifak bu sayede binek araç ve hafif ticari araç satış hacmi açısından sahibi olduğu dünya liderliği konumunu korudu. 2018’de dünya yollarına çıkan her 9 binek otomobil ve hafif ticari araçtan biri ittifaka ait.

2017 yılını 10,6 milyonluk rekor satışla tamamlayan ittifak, başarısını 2018 yılında da sürdürerek satışlarını yüzde 1,4 artırdı ve 10,76 milyonluk satış performansına ulaştı.

NISSAN 5 milyon 653 bin 683 adetlik satışla İttifakın en çok araç satan markası oldu. İttifakın en çok satış adedine ulaştığı pazarlar Çin, ABD, Fransa ve Japonya olurken, İttifak 2018 yılında sadece Çin’de 1,92 milyon adet araç sattı. Japon otomotiv devi NISSAN’ın en güçlü olduğu pazarlar ise Çin, ABD ve Japonya oldu.

Geçen yıl da sıfır emisyonlu araçlarla ilgili iddiasını sürdüren İttifak, 2010 yılından beri toplam 724 bin 905 satış rakamına ulaşarak elektrikli araç segmentindeki liderliğini sürdürdü. Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili NISSAN LEAF, 2018 yılındaki performansıyla ittifakın elektrikli araç satışlarına ciddi katkı sağladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:04
  1. Renault-Nissan-Mitsubishi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump, Venezuela'daki kukla lideri telefonla aradı
    1. Donald Trump, Venezuela'daki kukla..
    2. İş makinesi servis minibüsüne çarptı:..
    3. Kış aylarında neden daha fazla kilo..
    4. PKK'nın iğrenç yüzünü ifşa etti!..
    5. Çocuklar neden öfkelenir? Sinirli..
    6. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    7. Libya'daki 162 Nijeryalı göçmen..
    8. Quaresma son dakika Beşiktaş'dan..
    9. CHP'li aday konuşmakta zorlanınca..
    10. Konya-Antalya karayolunda ulaşım..
    11. Yiğit Ege Yazar'a "En İyi Erkek..
    12. "Üretim miktarlarında yüzde 30 düşüş..
    13. Kadıköy'de bir binanın çatı katı yandı
    14. Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya sürpriz..
    15. Muğla'da bazı mahalleler sular altında..
    16. Dudak çatlakları nasıl geçer? Kuruyan..
    17. Borsa günü yatay tamamladı
    18. Alkollü müşteriyi 1 yumrukta bayılttı!
    19. İstanbul'da bulunan AVM'de silah sesleri
    20. Başakşehir aldı! Eskişehirspor'un..
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!