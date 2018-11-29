Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı güçlü bağlılıklarını sürdürecek

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, Nissan Motor Company ve Mitsubishi Motor Corporation Yönetim Kurulları'nca, ittifaka güçlü bağlılıkları bildirildi.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu, Nissan Motor Company ve Mitsubishi Motor Corporation Yönetim Kurulları’nın 3'ü de ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda yaptıkları ittifaka olan güçlü bağlılıklarını yeniden vurguladı.

Geçen 20 sene içinde benzersiz başarılar elde eden ittifak, aynen devam edecek.