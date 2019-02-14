Renault Grubu'ndan 2018'de 57,4 milyar avro ciro

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu'nun toplam cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 57 milyar 419 milyon avroya geriledi.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, 3 milyar 612 milyon avro faaliyet kârı açıkladı.

1 Ocak 2018'den bu yana Jinbei ve Huasong markaları da dahil satışlar, yüzde 3,2 artarak 3,9 milyon adede ulaştı.

Grup cirosu yüzde 2,3 azalarak, 57 milyar 419 milyon avro olarak gerçekleşti (Sabit kurlarla hesaplansaydı ciro yüzde 2,5 artmış olacaktı).

Grubun 3 milyar 612 milyon avroluk faaliyet kâr marjı, cironun yüzde 6,3’ne karşılık gelirken bu oran 2017’de yüzde 6,6 olmuştu. Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi Standartları (IFRS 15) etkisinden arındırılmış şekilde hesaplandığında faaliyet kârı, 2017’ye kıyasla 0,1 puan daha düşük olarak yüzde 6,5 seviyesinde gerçekleşecekti.

Önceki dönemde 3 milyar 806 milyon avro olan grup faaliyet geliri 2 milyar 987 milyon avro olarak gerçekleşti. Bu düşüşün esas sebepleri Arjantin’deki krizin etkileri ve Fransa’daki erken emeklilik programıyla ilgili düzenlemeler oldu.

Önceki dönem 5 milyar 308 milyon avro olarak gerçekleşen net gelir, bu dönemde 3 milyar 451 milyon avro oldu. Bu daralma öncelikle Nissan’ın 1 milyar 282 milyon avro düşen katkısından kaynaklandı. Nissan’ın 2017 katkısı, tek defalık 1 milyar 21 milyon avroluk kâr ile olağandan daha yüksek olarak gerçekleşmişti. Otomotiv işletme serbest nakit akışı pozitif yönde 607 milyon avro olarak gerçekleşti.





- Grup, maliyet kontrol politikasını sürdürdü





AVTOVAZ hariç otomotivde faaliyet kâr marjı 545 milyon avro düşerek 2 milyar 204 milyon avro oldu. Bu rakam cironun yüzde 4,3'üne denk gelirken, aynı oran 2017’de cironun yüzde 5,1'i olarak gerçekleşmişti.

AVTOVAZ'ın faaliyet kâr marjına katkısı 204 milyon avroya yükselerek 2017’deki 55 milyon avroluk rakamı geride bıraktı. Bu sonuçlar, toparlanmakta olan pazarlarda yeni lansmanı yapılan modeller ve maliyet yönetimi aksiyonları sayesinde gerçekleşirken, şirketin sonuçlarındaki iyileşme de yeni bir döneme işaret ediyor. Ayrıca, 2018’de AVTOVAZ tek seferlik pozitif etkilerden yararlandı.



Satış finansmanı grubun faaliyet kârına 1 milyar 204 milyon avro katkıda bulundu. Bu rakam 2017’de 1 milyar 50 milyon avro olmuştu. Neredeyse yüzde 15'i bulan bu artış, geçtiğimiz yıllardaki tatmin edici ticari performanstan kaynaklandı.

Diğer operasyonel kâr ve masraflar eksi 625 milyon avro olarak gerçekleşti (2017 rakamı ise eksi 48 milyon avro olmuştu).





- 2019 öngörüleri





Verilen bilgiye göre, 2019’da, 2018’e kıyasla, hem global hem de Avrupa pazarının stabil seyretmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda Rusya’da en az yüzde 3, Brezilya’da ise en az yüzde 10 büyüme bekleniyor.

Bu beklentiler ışığında, "ciro artışı", "grup bazında yüzde 6 operasyon kârlılığına ulaşmak" ve "otomotivde pozitif işletme nakit serbest akışı sağlamak" hedefleniyor.





- "Grup çalışanlarının emeğini yansıtıyor"



