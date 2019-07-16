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Renault Grubu yılın ilk yarısında pazar payını korudu

Renault Grubu, yüzde 7,1 daralan küresel pazarda, yüzde 6,7 düşüş ile direnç göstererek, 1 milyon 938 bin 579 araç satışı ile yüzde 4,4’lük pazar payını korudu- Renault Grubu Satış ve Bölge Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Olivier Murguet:- "Yılın ilk yarısında yeni ürünü olmayan Renault Grubu, düşen pazarda satışlarında yüzde 6,7 azalma ile pazar payını korudu. Yılın ikinci yarısında, Avrupa’da Yeni Clio ve Yeni ZOE, Rusya’da Arkana, Hindistan’da Triber ve Çin’de Renault K-ZE modellerinin başarılı lansmanlarına odaklanacağız"

16 Temmuz 2019 Salı 12:57
Renault Grubu yılın ilk yarısında pazar payını korudu

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, yüzde 7,1 daralan küresel pazarda, yüzde 6,7 düşüş ile direnç göstererek, 1 milyon 938 bin 579 araç satışı ile yüzde 4,4’lük pazar payını korudu.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Grup bu yılın ilk yarısındaki küresel satış rakamlarında pazar payını koruyarak başarı gösterdi.

Buna göre, Renault Grubu, yılın ilk yarısında yüzde 7,1 daralan pazarda, yüzde 6,7 düşüş ile 1 milyon 938 bin 579 adet araç satışı gerçekleştirdi. Böylelikle küresel pazarda yüzde 4,4’lük pazar payını korudu. Avrupa’da satışlar yüzde 2,5 daralan pazarda sabit kalırken, Avrupa dışındaki bölgelerde, Grup satışları düşüş gösteren küresel trendi izledi.

Renault markası, elektrikli araçlar segmentinde satış adedini dünya çapında yüzde 42,9 artırarak 30 bin 600’ü aştı. Avrupa’da ZOE satışları yüzde 44,4 yükselişle 25 bin 41'e, Kangoo Z.E. satışları yüzde 30,7 artışla 4 bin 653'e çıktı.

Grup, yılın ikinci yarısında Çin’de, Renault K-ZE modelinin tanıtımını gerçekleştirecek ve ülkenin 5’inci en büyük elektrikli araç üreticisi JMEV için yatırım yaparak elektrikli araç stratejisine hız vermiş olacak.

Avrupa’da, yüzde 2,5 daralan pazarda satışlar sabit kaldı. Grup’un B segmenti modelleri Clio, Captur, Sandero'nun yanı sıra Yeni Duster da başarısını teyit etti. Clio, Avrupa’nın en çok satan ikinci modeli olurken Captur kendi sınıfının en çok satan crossover modeli oldu. Yüzde 3,7 büyüyen Avrupa hafif ticari araç pazarına, yüzde 7,5 artış gösteren satış adetleri katkı sağladı.

Dacia markası Avrupa’da yüzde 10,6'lık artışla 311 bin 24 satış adedi ile yeni bir satış rekoru kırdı ve yüzde 3,3 gibi rekor bir pazar payı elde etti. Bu artış, Yeni Duster ve Sandero sayesinde gerçekleşti.

Avrupa dışında, Grup özellikle Türkiye ve Arjantin’deki pazarın daralmasının ve İran’da satışların Ağustos 2018’den bu yana durmasının (Renault Grubu 2018’in ilk yarısında 77 bin 698 satış adedi gerçekleştirdi) etkisini yaşadı.

Renault Grubu, satış hacmi bakımından en büyük ikinci ülkesi olan Rusya’da, satışlarını 0,45 puan artırarak yüzde 28,8 pazar payı ile lider oldu. Yüzde 2,4 daralan pazarda, satışlar yüzde 0,9 düşüş gösterdi.

LADA ürün gamındaki başarılı yenilenme sayesinde 174 bin 186 satış adedi ve yüzde 21’lik pazar payı ile satışlarında yüzde 2,5 artış kaydetti. LADA Granta ve LADA Vesta Rusya’da en çok satılan 2 model oldu. Yılın ikinci yarısında Arkana modelinin tanıtımı öncesi Renault markası, yüzde 9,1 düşüş ile 64 bin 431 satış adedi gerçekleştirdi.

Brezilya’da Grup, yüzde 10,5 büyüyen pazar ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleştirdi. 40 bin 500’den fazla adet ile yüzde 36,5 artış göstererek en çok satan 5’inci araç olan (2018’in ilk yarısında 9’uncu sıradaydı) Kwid modelin başarısı sayesinde, bu pazarda satışlar yüzde 20,2 artışla 112 bin 821 adede ulaştı ve yüzde 9,1 pazar payı elde etti.

Afrika’da Grup, özellikle Fas, Güney Afrika ve Mısır’daki başarılı performans sayesinde yaklaşık 110 bin satış adedi ve yüzde 19,3 pazar payı ile liderliğini pekiştirdi. Fas’taki pazar payı yüzde 43,3 ile tarihi bir seviyeye ulaştı. Dacia, Logan ve Dokker’in başarısı sayesinde liderliğini korudu. Renault markası Fas’ın en çok satan modeli Clio ile ikinci sırada yer aldı.

Güney Afrika’da, Renault marka satışları yüzde 3,6 artış ile yaklaşık 11 bin 900’e ulaştı ve yüzde 4,9 pazar payı elde etti. Yılın ikinci yarısında Triber modelinin tanıtımı öncesi Hindistan’da, Grup’un pazar payı ikinci çeyrekte yüzde 2,1 ile sabit kaldı. Triber, 2022 itibariyle Hindistan pazarının yaklaşık yüzde 50’sini elde edecek bir segmente giriş yapmak üzere hazırlanıyor.

Yılın ikinci yarısında yeni elektrikli şehir otomobili Renault K-ZE modelin lansmanı öncesi yüzde 12,7 daralan Çin pazarında, Grup’un satışları yüzde 23,7 azaldı.

- Renault Grubu’nun 2019 pazar öngörüsü

2019 yılında küresel otomotiv pazarının 2018’e kıyasla hafif bir düşüş göstermesi öngörülüyor. Avrupa pazarının stabil olması (Brexit hariç), Rusya pazarının yüzde 2 ila 3 daralması, Brezilya pazarının ise yaklaşık yüzde 8 büyümesi bekleniyor.

- "Renault Grubu düşen pazarda payını korudu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Satış ve Bölge Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Olivier Murguet, “Yılın ilk yarısında yeni ürünü olmayan Renault Grubu, düşen pazarda satışlarında yüzde 6,7 azalma ile pazar payını korudu. Yılın ikinci yarısında, Avrupa’da Yeni Clio ve Yeni ZOE, Rusya’da Arkana, Hindistan’da Triber ve Çin’de Renault K-ZE modellerinin başarılı lansmanlarına odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:57
  1. Renault Grubu

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