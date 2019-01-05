0553 313 94 23

Renault Grubu "2018 Gladyatörler"nde 4 ödüle layık görüldü

Renault, ODD'nin düzenlediği "Satış ve İletişim Ödülleri, 2018 Gladyatörleri" töreninde 4 ödül kazandı

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:58
Renault Grubu "2018 Gladyatörler"nde 4 ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Renault, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2018 Gladyatörleri” töreninde 4 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ODD tarafından düzenlenen “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2018 Gladyatörleri” töreninde Renault, satış kategorisinde “Türkiye’nin En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası” ve “Türkiye’nin En Çok Satılan Binek Otomobil Markası” ödüllerinin sahibi oldu.

İletişim kategorisinde Renault, Şerit Takip Sistemi-Çizgini Bozma çalışması ile “Yılın Gazete Uygulaması” seçildi. Halka açık kategorilerde verilen oylar ile ilk 5 içinde yer alan Renault, Çizgini Bozma çalışması ile rakiplerini geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Ayrıca basın mensuplarının, 2018 yılında katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri özel kategoride Dacia Duster “Yılın Basın Lansmanı” seçildi. Basın mensuplarının oylarıyla bu ödüle layık görülen Duster basın lansmanı, 4x2 versiyonunun yanı sıra 4x4 versiyonu ile off-road özel parkurunda gerçekleştirilmişti.

2018 yılında gerçekleştirdiği 85 bin 839 satış adedi ile Renault, “Türkiye’nin En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası” oldu. 620 bin 937 toplam satış gerçekleşen 2018 pazarından Renault, 13,8 pay elde etti. 19. kez “Türkiye’nin En Çok Satılan Binek Otomobil Markası” unvanını elde eden Renault, 76 bin 931 satış adedi ile binek otomobil pazarından 15,8 pay aldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:58
  1. Ödül
  2. Renault Grubu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pepe yuvaya geri dönüyor!
    1. Pepe yuvaya geri dönüyor!
    2. GÜNCELLEME - Babasının şiddet..
    3. İstanbul'da PKK'nın gençlik..
    4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    5. Mehmetçik'in "bayrak" hassasiyeti
    6. Peynir almak isteyen vatandaş..
    7. Bahçe hortumuyla kaçak doğal gaz..
    8. Eczanelerde poşet kullanımı
    9. Kayaklı Koşu FIS Kupası başladı
    10. Samsun'daki FETÖ'nün hücre evlerine..
    11. Hatay’da 11 düzensiz göçmen yakalandı
    12. FETÖ'nün 'bölge abisi' yakalandı
    13. Renault Grubu "2018 Gladyatörler"nde 4..
    14. Suriyelilerin yılbaşı eğlencesine..
    15. Ordu'da dalgaların taşıdığı taşlar..
    16. İlçe müftüsünün cenaze vaazı sonrası..
    17. Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu..
    18. Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu..
    19. Şizofreni kendini nasıl gösterir?
    20. Fener Rum Patriği Bartholomeos,..
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!