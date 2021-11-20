Diyanet atama kararları | Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bingöl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Kayseri Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas Müftülüğüne Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan Müftülüğüne ise Hayri Erenay atandı.

Remzi Pehlivan kimdir? Remzi Pehlivan nereli? Remzi Pehlivan nerede görev yaptı?

Remzi Pehlivan 1963 yılında Kastamonu İli, Kuzyaka köyünde dünyaya geldi. Remzi Pehlivan, İlkokulu kendi köyünde okudu. 1980 yılında Kastamonu İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu.

Aynı yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydoldu. Yine aynı yıl İstanbul İli, Beyoğlu İlçe Müftülüğünde İmam-Hatip olarak Devlet Memurluğu görevine başladı. Şubat 1985 te Üniversiteden mezun oldu. Askerliğini Yedek Subay olarak Kahramanmaraş`ta yaptı. 1988 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Müftü ve Vaizler İhtisas Kursuna katıldı. 1990 yılında kursu bitirdikten sonra sırası ile, 1991 yılında Ağrı İli, Hamur İlçesi, 1993 yılında Konya İli, Tuzlukçu İlçesi, 1995 yılında Kastamonu İli, Şenpazar İlçesi, 2000 yılında Kastamonu İli, Araç İlçesi Müftülüklerine atandı. 25 Ağustos 2008 tarihinde Kocaeli İli Darıca İlçe Müftülüğüne atandı ve kurucu ilçe müftüsü olarak görev yaptı.

08.09.2014 tarihinden 20.07.2018 tarihine kadar İstanbul Başakşehir İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 25.06.2018 tarihli ve 2018/309 sayılı Kararname ile Ardahan İl Müftüsü olarak atandı. 23 Temmuz 2018 tarihinde Sivas İl Müftülüğüne atanan Pehlivan, 20 Kasım 2021 tarihinde Sivas İl Müftüsü olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İl Müftüsü Remzi Pehlivan’ın “Yaratana İbadet, Yaratılmışa Şefkat”, “Cami Ekseninde Müslümanlık” ve “Hikmetli Sözler” adında üç adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.