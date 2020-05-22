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Remzi Çayır'dan yeniakit.com.tr canlı yayınında önemli açıklamalar!

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği (UİHDER) Genel Başkanı Remzi Çayır, yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk oldu. Soruları cevaplıyor...

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:07:00 - 2020-05-22 23:15:46
Remzi Çayır'dan yeniakit.com.tr canlı yayınında önemli açıklamalar!

- İzmir'de camilerde ezan yerine 'Çav Bella' şarkısının çalınmasıyla nasıl bir provokasyon hedefleniyor?

- Türkiye'de yeni bir kaos, yeni bir darbe planı mı hayata geçirilmek isteniyor?

- FETÖ ile mücadelede hangi aşamaya gelindi ve daha neler yapılmalı?

Mehmet Özmen soruyor, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) eski Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği (UİHDER) Genel Başkanı Remzi Çayır cevaplıyor.

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