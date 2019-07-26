Rektörlerden adaylara mesaj var

NEDEN BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ? (PROF. DR. ADNAN YÜKSEL) İyi bir üniversite öğrenciyi zihnen ve bedenen geliştiren ortamların olması demektir. Bizler bütün bunlardan yola çıkarak Türkiye’nin en kapsamlı sağlık Üniversitesini kurduk. Üniversitemizin ilk amacı, ülkemizdeki ve dünyadaki sağlık sorunları üzerine araştırmalar yaparak alanında uzman araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmektir. Alanında yetkin, yurtdışı tecrübesi olan ve evrensel vizyona sahip, araştırma performansı ve bilimsel yayın verimliliği yüksek bir akademik kadroyla yola çıkan Üniversitemiz, 5 yıl önce olduğu gibi bu yıl da ismini aldığı Biruni’ye yakışır bir bilim ve çalışma gayretiyle 21. yüzyılın Biruni’lerini yetiştirmeyi hedefliyor.

NEDEN İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ? (PROF. DR. MEHMET BULUT) Sevgili öğrenciler, geleceğinizi yapacağınız tercihler şekillendirir. Üniversiteler sizleri sadece meslek sahibi yapan okullar değil, bir dünya görüşü ve misyon kazandıran, hayatınızı ve kimliğinizi şekillendiren en önemli kurumlardır... İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mükemmel bir donanımla meslek sahibi olabilmenizin yanında, sizlere rehberlik ederek ülkeye ve dolayısıyla dünyaya faydalı projeler üreten birer birey olarak yetişmenizi sağlamak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Üniversitemiz, kuruluş tarihi bakımından henüz “yeni” olsa da, dayandığı kültür, entelektüel birikim ve tecrübe açısından oldukça köklü bir kurumdur. Tarih ve kültürümüze sahip çıkan bir anlayışla, geleceği inşa edecek gençler yetiştiriyoruz. Amacımız, çalışma gösterdiği her alanda geçmişle geleceği birleştiren, mahalli ile uluslararasını harmanlayan, gelenekle modern arasında denge kurabilen insanları ülkemize kazandırmaktır. Asil geçmişimizden aydınlık geleceğe bu vasıflara sahip liderler ve bilim insanlarıyla ulaşacağız.

NEDEN ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ? (PROF. DR. NEVZAT TARHAN) Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olarak kurulan, farklı meslekleri öğrencilerle buluşturan Üsküdar Üniversitesi, geleceğin psikologlarını, genetikçilerini, mühendislerini, filozoflarını, sosyal bilimcilerini, iletişimcilerini ve sağlıkçılarını yetiştiriyor. Psikoloji ve Davranışsal Sağlık Bilimlerine ilgi duyan öğrenciler için klinik ve uygulama imkânlarında alternatifsiz oluşumuz sizlerin bizi tercih nedeni olmalı. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu programları için nöropsikiyatri alanında klinik pratik sağlayacak alt yapımızın varlığı, sağlık yönetimi programında “İş Zekası” konseptinin uygulanması, moleküler Biyoloji ve Genetik dallarında “Davranış Genetiği” çalışmak isteyenler için alternatifsiz oluşumuz, öğrencilerimize Çift Anadal ve Yandal yapma olanağı sağlamamız, çocuk-Ergen ruh sağlığı, aile danışmanlığı, zihin eğitimi konularında oldukça tecrübeli olmamız, öğrencilere sağladığımız burs çeşitliliği, psikoloji, felsefe, sağlık, genetik ve mühendislik bilimlerinde multidisipliner yaklaşımın benimsenmesi tercih nedenlerimiz arasında yer alıyor.

NEDEN İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ? (PROF. DR. NAZIM EKREN) Sevgili aday öğrenciler, hayatınızı arzu ettiğiniz şekilde planlamak ve gerçekleştirmek için, gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalı, donanım kazanmalısınız. Küresel gelişmeler, hayatınız, tutumlarınız, ahlakınız, değerleriniz, tercih ve öncelikleriniz, talep ve beklentileriniz üzerinde önemli etki ve baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle, her iki konunun dinamiklerini izlemeli, yön ve şeklini değiştirecek bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olmalısınız. Üniversite ortamı, öğrencilerin, akademik ve idari personelin, yöneticilerin, diğer paydaşların birçok konuyu ve olguyu öğrendiği ve öğrettiği, interaktif ilişkinin ve iletişimin olduğu evrensel platformdur. Sürdürülebilir başarılı performansa sahip olmanız için, bilimsel ve entelektüel kapasitenizi, beceri yetkinliklerinizi sürekli güncellemelisiniz. Sabırla ve özenle oluşturacağınız ve koruyacağınız itibarınızın ve karakterinizin, hayatınızın her aşamasında ihtiyaç duyacağınız en önemli aktifiniz olacağını unutmamalısınız. Bunu kendinize, ailenize ve topluma karşı sorumluluğunuz olarak düşünmelisiniz. Bu nedenle, yükseköğretim yapacağınız Üniversite ve bölüm tercihinizde elbette birçok faktörü dikkate almalısınız. En önemlilerinden biri, gelecekle ilgili beklentilerinize yönelik olarak ihtiyaç duyacağınız küresel bilgi ve beceriyi elde etmek olmalıdır. Bu size akademik kalite ve uygulama yetkinliği kazandıracaktır. Ayrıca, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine katılma imkânları da entelektüel sermayenizi güçlendirecektir. Bizim referansımız mezunlarımız, öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, mütevelli heyetimiz, üniversitemizi kuran, dünyanın kendi alanında ilk sıralarında yer alan İstanbul Ticaret Odasıdır. Okumak ve araştırmak, sürekli öğrenmenin değişmez en önemli araçlarıdır. Sadece akademik alanda değil, seçeceğiz diğer alanlarda da bilgilerinizi artırın ve güncelleyin. Genç bir üniversite olmamıza rağmen, bu çerçevede oldukça önemli imkânları, fırsatları ve kaynakları öğrencilerimize sunuyoruz. Yerleşkelerimizde modern derslikler yanında uygulama laboratuvarları, atölyeleri, bulunmaktadır. İstediğiniz etkinlileri planlayacağınız ve düzenleyeceğiniz öğrenci kulüplerine ofisler tahsis edilmiştir. Performanslarınızı sergileyeceğiniz spor takımlarımız sizleri beklemektedir. İhtiyaç duyacağınız veri ve bilgilerini, web sayfamızdan, ilgili birimlerimizden elde edebilirsiniz. Üniversitemizde sizlerle beraber olmayı ümit ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

NEDEN YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ? (PROF. DR. CANAN AYKUT BİNGÖL) Bizi diğer üniversitelerden farklı ve daha tercih edilir kılan en önemli özelliğimiz; tüm öğrencimize gerçek anlamda global standartlarda akademik kalite ve kampüs olanakları sunmamızdır. Dinamik bir üniversite olan Yeditepe Üniversitesi, her yıl kendini geliştirerek büyümeye devam ediyor. Üniversite – sanayi ve topluma dönük bilimsel katkılarını artırarak eğitim kalitesini yükseltmek, toplum için bilim üretmek, çalışmalarını toplumun diğer kesimlerine yayarak, projelerimizi topluma katkı verecek şekilde geliştirmek ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Akademik bir kurum olarak bilime yönelik çalışmalarımızın hızla devam etmesi, yurtdışı anlaşmalarımızın sayısının artırılması, patent sayılarımızın fazlalaştırılması ve ülkemize daha nitelikli mezun kazandırmayı hedeflerimiz arasında sıralayabiliriz. Sevgili öğrenciler, üniversiteye giriş maratonunda en önemli aşamalardan birisi de eğitim göreceğiniz üniversiteyi neden seçeceğinizi bilmenizdir. Vakıf üniversitelerinden bazılarının rektörleri ‘ÖĞRENCİ SİZİ NEDEN SEÇMELİ? sorumuza şöyle cevap verdi: k ayı ümit ediyor, selam ve sevgilerim

EDİTEPE ÜNİVERSİTESİ? R. CANAN AYKUT BİNGÖL) r üniversitelerde aha tercih edilir nemli özelliğimiz; ncimize nlamda andartlarda mik kalite ve kampüs olanakları mızdır. Dinamik bir üniversite editepe Üniversitesi, her yıl kendini rerek büyümeye devam ediyor. Üniversite ma dönük bilimsel katkılarını artırarak eğitim kalitesini eltmek, toplum için bilim üretmek, çalışmalarını umun diğer kesimlerine yayarak, projelerimizi topluma kı verecek şekilde geliştirmek ana hedeflerimiz sında yer alıyor. Akademik bir kurum olarak bilim r kurum olarak bilime nelik çal lik çalışmalarımızın hızla devam etmesi, yurtdışı laşmalarımızın sayısının artırılması, patent sayılarımızın zlalaştırılması ve ülkemize daha nitelikli mezun azandırmayı hedeflerimiz arasında sıralayabiliriz.