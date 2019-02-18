Rektörler,‘Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında toplandı

Ardahan Üniversitesi, “Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

Ardahan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in koordinatörlüğünde, Rektörlük Senato Odası’nda düzenlenen toplantıya, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım,Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve eşleri,Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Genel Sekreter Hadi Gergit ile akademik personel katıldı.

Rektör Biber:“Böylesine önemli bir toplantıya Ardahan Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmanın, gururu ve mutluluğu içindeyiz.”

Rektör Biber, “Böylesine önemli bir toplantıya Ardahan Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerle görüş alışverişi yapmadıkça eksiklerimizi görmemiz mümkün değildir. Akademik toplantılar gerçekleştirerek, bilimsel çalışmalar yaparak ufkumuzu sürekli olarak genişletmek arzusu içindeyiz. Bizler genç üniversiteler olarak, ilk düğmemizi her zaman doğru iliklemeliyiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bir travma geçirdik. Çok şükür ki bu tramvayı milletçe çok kısa bir sürede atlattık” dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Günümüz dünyasında dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karabulut; kurulan eski sistemlerin demode olması, küreselleşme ve rekabetin artması, öğrenci profilinin zaman içinde değişmesi, yükseköğretime olan talebin artması ve üniversitelerin “uluslararasılaşma” yoluna gitmesi ile birlikte, “Dijital Dönüşüm”ün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yer alan üniversitelerin de birinci önceliği haline geldiğini vurguladı. Projenin temel amacının, Türk üniversiteleri olarak dijital dünyaya ayak uydurmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, Türkiye’nin şu an endüstride 2.0 döneminde olduğunu belirterek,hedeflerinin ilk olarak, 4.0 ve ardından 5.0 dönemine ulaşmak olduğunu dile getirdi. Dijital Dönüşüm Ofisi’nin 20 Temmuz 2018’de kurulduğunu söyleyen Rektör Karabulut; dijital dönüşüm kapsamında; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi’nin pilot üniversite olarak seçildiği bilgisini verdi. Pilot üniversitelerde görev yapan, 847 Araştırma Görevlisi, 870 Öğretim Görevlisi, 1095 Öğretim Üyesi, 155 Doçent ve 138 Profesör unvanına sahip toplam 3112 öğretim elemanının çevrim içi ortamda eğitim gördüğünü belirten Rektör Karabulut, altı hafta süren program sonrasında yetmiş puan alanların başarılı sayıldığını ve toplam başarının şimdilik%63 oranında olduğunu ifade etti. Pilot üniversitelerde “dijital okur-yazarlık” dersinin 1. sınıflarda okuyan öğrenciler tarafından 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibariyle alınmasının zorunlu kılındığını söyleyen Rektör Karabulut, en geç iki yıl içinde Türkiye’de yer alan çoğu üniversitenin dijital dönüşüm sürecini tamamlamış olacağını söyledi. Rektör Karabulut’un konuşmasını tamamlamasının ardından sözü Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya bıraktı.

Rektör Çomaklı, “ Eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonu ile yola çıktık”

“Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, “eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonu” ile yola çıktıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Çomaklı tarafından gerçekleştirilen sunumda, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin projeye ilişkin ayrıntılı bilgiler aktardı. Prof. Dr. Keskin, projenin ilk aşamasında Atatürk Üniversitesinde küçük bir TÜBİTAK modeli kurduklarını ve bu amaç doğrultunda üniversitenin BAP birimini, daire başkanlığı statüsünde bir yapıya dönüştürdüklerini belirtti. 171 vizyoner insanla çalıştıklarını belirten Keskin, girdi yerine çıktı ve etki odaklı bir dönüşüm projesi hazırladıklarını ve bunu hayata geçirdiklerini belirtti. Yeni bir “yönetişim modeli” oluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. Keskin, bu model sayesinde birimler arası koordinasyonun maksimum düzeye çıkarıldığını, zaman ve kaynak tasarrufu sağlandığını ve en önemlisi, öğretim elemanlarının daha verimli ve etkin bir şekilde bilimsel çalışmalar yürütebilecekleri bir ortam sağlandığını belirtti.

Program, değerlendirme toplantısının bitmesinin ardından, şehir turu ile devam etti. Şehir merkezinin gezilmesi ve Ardahan Kongreleri’nin düzenlendiği tarihi Kongre Binası’na yapılan ziyaret sonrası, misafirler Rektör Biber, tarafından kendileri onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Üniversitemiz akademik-idari personeli ile konuk rektörlerin yanı sıra akşam yemeğine; Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy katıldı.

Yemeğin ardından misafirler için Ardahanlı ozanların yer aldığı, “türkü dinletisi” ile yerel dansçıların sergilemiş olduğu “kafkas oyunları” dans gösterisi düzenlendi. Gösteri öncesi Vali Mustafa Masatlı kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Vali Masatlı, ülkemizin değişim ve dönüşümü için en büyük katkıyı yapan kurumlar arasında üniversitelerin ilk sırada olduğunu belirterek, Ardahan Üniversitesi’nin bu anlamda genç bir üniversite olmasına rağmen önemli çalışmalara imza attığını dile getirdi. Yerel yönetimlerin ve üniversitelerin 2023 hedeflerine ulaşmak noktasında işbirliği içinde olması gerektiğine vurgu yapan Vali Masatlı, mülki amirler olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Faruk Köksoy ise,Üniversite Rektörlerine,üniversite ve Ardahan’ı ziyaret etmelerinden dolayı kendilerine şükranlarını sunarak, bu ve buna benzer bilimsel çalışmaların sürekli olarak düzenlenmesini istedi.

Programın son gününde Üniversite Rektörleri, Yalnızçam Kayak Tesisleri’ne giderek, kayak ve telesiyej keyfi yaptı.