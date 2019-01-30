Rektör’den rakı savunması! “Recep Tayyip Erdoğan da karışmaz”

yeniakit.com.tr Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi, 18 Aralık 2017 tarihinde üniversite kampüsü içinde bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nin açılış töreninde, “1 milyon Ermeni’yi öldürdük” diyerek Nobel ödülünü alan Yazar Orhan Pamuk’un, öğrencilerin de bulunduğu bir ortamda rakı içmesini “Orhan Pamuk'un içki içmesine nasıl karışabiliriz? Böyle bir şeye Recep Tayyip Erdoğan da karışmaz ki.” ifadeleriyle savundu.

Üniversite kampüsünde rakılı açılış

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde açılan ve kurucu müdürlüğünü o dönem Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Rektör Handan İnci Elçi’nin yaptığı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin açılışı için verilen yemekte, YÖK’ün 8 Ağustos 2012 yılında tüm üniversite yerleşkeleri içindeki restoranlarda içki satışını yasaklayan kararı görmezden gelinerek içki servisi yapıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Ocak’ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Handan İnci Elçi’nin, kurucusu olduğu Tanpınar Merkezi’nin açılışına özel olarak davet ettiği Yazar Orhan Pamuk’un rakılı fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Yazar Orhan Pamuk’la bir öğrencinin de yer aldığı selfie fotoğrafında etkinlikte rakı içildiği açık şekilde görülüyor.

“Üniversitede rakı”ya ilginç savunma

Konuyla ilgili görüştüğümüz Rektör Handan İnci Elçi, kendisini yıpratmak amacıyla birileri tarafından bu tür bilgilerin aktarıldığını söyleyerek, “Üniversite kampüsleri içinde içki içmek serbest mi? Yoksa Orhan Pamuk’a özel bir izin mi var?” şeklindeki sorumuza şöyle cevap verdi: “Yapmayın Allah aşkına. Orhan Pamuk elbette ki içki içiyor. İçme mi diyeceğim? Orhan Pamuk'un içki içmesine nasıl karışabiliriz? Böyle bir şeye Recep Tayyip Erdoğan da karışmaz ki. Bu fotoğraf bir yıl öncesine ait. Üniversiteye ait dışarıdan işletmeyle yönetilen bir restaurant orası.”