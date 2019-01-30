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Rektör’den rakı savunması! “Recep Tayyip Erdoğan da karışamaz”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi, üniversite kampüsü içindeki bir merkezin açılış töreninde, sözde Ermeni Soykırımı’nı tanıyarak Nobel kazanan Orhan Pamuk’un da katıldığı bir toplantıda rakı içilmesini ilginç sözlerle savundu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:48
Rektör’den rakı savunması! “Recep Tayyip Erdoğan da karışamaz”

 yeniakit.com.tr Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi, 18 Aralık 2017 tarihinde üniversite kampüsü içinde bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nin açılış töreninde, “1 milyon Ermeni’yi öldürdük” diyerek Nobel ödülünü alan Yazar Orhan Pamuk’un, öğrencilerin de bulunduğu bir ortamda rakı içmesini “Orhan Pamuk'un içki içmesine nasıl karışabiliriz? Böyle bir şeye Recep Tayyip Erdoğan da karışmaz ki.” ifadeleriyle savundu.

Üniversite kampüsünde rakılı açılış

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde açılan ve kurucu müdürlüğünü o dönem Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Rektör Handan İnci Elçi’nin yaptığı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin açılışı için verilen yemekte, YÖK’ün 8 Ağustos 2012 yılında tüm üniversite yerleşkeleri içindeki restoranlarda içki satışını yasaklayan kararı görmezden gelinerek içki servisi yapıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Ocak’ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Handan İnci Elçi’nin, kurucusu olduğu Tanpınar Merkezi’nin açılışına özel olarak davet ettiği Yazar Orhan Pamuk’un rakılı fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Yazar Orhan Pamuk’la bir öğrencinin de yer aldığı selfie fotoğrafında etkinlikte rakı içildiği açık şekilde görülüyor.

“Üniversitede rakı”ya ilginç savunma

Konuyla ilgili görüştüğümüz Rektör Handan İnci Elçi, kendisini yıpratmak amacıyla birileri tarafından bu tür bilgilerin aktarıldığını söyleyerek, “Üniversite kampüsleri içinde içki içmek serbest mi? Yoksa Orhan Pamuk’a özel bir izin mi var?” şeklindeki sorumuza şöyle cevap verdi: “Yapmayın Allah aşkına. Orhan Pamuk elbette ki içki içiyor. İçme mi diyeceğim? Orhan Pamuk'un içki içmesine nasıl karışabiliriz? Böyle bir şeye Recep Tayyip Erdoğan da karışmaz ki. Bu fotoğraf  bir yıl öncesine ait. Üniversiteye ait dışarıdan işletmeyle yönetilen bir restaurant orası.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:48
  1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
  2. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi
  3. Orhan Pamuk
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Temel KılıçTemel Kılıç6 dk önce
    YÖK’ün 8 Ağustos 2012 yılında tüm üniversite yerleşkeleri içindeki restoranlarda içki satışını ya saklayan karârı olduğuna göre,bu karâra takılmamak için kitâbına uydurulmuş demek ki.Bizler aydın bir kitleyiz,çünki yerine göre ve gerekiyorsa,içki içebiliyoruz diyen ve karanlığı aydınlık gören örümcek kafalı bu zavallılar.
  • Osman ÖzkanOsman Özkan8 dk önce
    SARHOŞTAN NE İLİM ADAMI NEDE BİLİM ADAMI OLUR OLSA OLSA SOYTARI OLUR BU NEDENLESOYTARILAR ÜNİVERSİTELERİMİZDE DEĞİL MEYHANE SAHNELERİNDE HÜNERLERİNİ SERGİLESİNLER. MEYHANELERDE BOLCA İZLEYİCİ BULACAKLARDIR.
  • KemalKemal8 dk önce
    zıkkım için
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc12 dk önce
    Kork, biri sizin isinnize ickinize karisacak. Bekle o günler gelecek. Kacacak delik ariyacaksiniz.Kacamiyacaksiniz,mecbur teslim olacaksiniz.
  • Vatandaş Vatandaş 20 dk önce
    Harama bulaşarak başlayan işlerin sonu hüsran olur.
  • yusuf toygunyusuf toygun20 dk önce
    milletin parasını millet düşmanı bir parazite meze parası yapmak...kadın haklı da, peki öyle bir yasak var mı? tabi ki yoktur...millet düşünülse bu tarz saçıp savurmalara evvel zamanda sınırlamalar getirilirdi...
  • Komposto rektörKomposto rektör20 dk önce
    Türk Üniversiteleri zaten meyhane gibi; rakı, şarap var, bilim yok..

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